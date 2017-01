La rebelión se acerca a "The Walking Dead"

"Alexandria. La Cumbre. El Reino. Nuestras comunidades tienen algo en común: todas servimos a Los Salvadores", afirma Rick en el avance de la nueva mitad de temporada de la aclamada serie post apocalíptica "The Walking Dead" que estrenará en Argentina el domingo 12 de febrero en FOX Premium, la misma noche de su emisión en Estados Unidos. La entrega contará con 8 nuevos episodios.



La primera mitad de temporada de "The Walking Dead" encontró al grupo dividido, quebrado y desconsolado, mientras acataba las reglas del sanguinario Negan y sus "Salvadores". Sin embargo, en el último episodio "Hearts Still Beating" (Los corazones siguen latiendo), Rick, Michonne, Carl, Rosita y Tara se reunieron con Maggie, Sasha, Enid y para su sorpresa, también con Daryl y Jesus, para planear el ansiado contraataque.



De los productores ejecutivos Scott M. Grimple, Gale Anne Hurd, Robert Kirkman, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luce, "The Walking Dead" cuenta con la actuación de Andrew Lincoln (Rick), Norman Reedus (Daryl), Laureen Cohan (Maggie), Chandler Riggs (Carl), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol), Lennie James (Morgan), Sonequa Martin-Green (Sasha), Alanna Masterson (Tara), Josh McDermitt (Eugene), Christian Serratos (Rosita), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) y Jeffrey Dean Morgan (Negan).



¿Dónde y cuándo comenzará la nueva entrega?



FOX1, señal parte de la experiencia FOX Premium, estrena la segunda parte de la 7ª temporada de "The Walking Dead" el domingo 12 de febrero a las 23.30 hs., la misma noche de su estreno en Estados Unidos.



Al término de su emisión en pantalla, cada episodio estará disponible en el acceso Premium de la App de FOX. Además, canal FOX emitirá la nueva entrega desde lunes 13 de febrero a las 22.00 hs. en el cable básico.



Para quienes no hayan visto las temporadas anteriores y para los fanáticos que quieran volverlas a ver, la App de FOX cuenta con todas las temporadas completas de "The Walking Dead" disponibles en su acceso Premium.