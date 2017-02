La Purga 4 ya tiene fecha confirmada

Universal Pictures y Blumhouse Production han revelado el día en el que los espectadores podrán descubrir la cuarta entrega de la saga de terror 'The Purge'. La película, que aún no tiene título, se estrenará el 4 de julio de 2018. La fecha coincide con la celebración del Día de Independencia en EE. UU., confirmando su carácter político.

Esta vez, James DeMonaco, no se ocupará de la dirección de la película. Será la primera película que no realizará el creador de la saga. No obstante, sí se encargará de la escritura del guion. Hasta el momento se desconoce quien dirigirá esta entrega, pero DeMonaco aseguró que está trabajando con lo productores para encontrar a la persona que se situará detrás de la cámara.

Asimismo aún no se han revelado pistas sobre la trama de la película. De acuerdo con las declaraciones del creador, se centrará en lo que ocurrió antes de lo que hemos visto en las tres primeras entregas. Tanto 'The Purge: La noche de las bestias', que descubrimos en 2013, como las siguientes cuentan cómo el asesinato se legaliza en EE. UU. 12 horas al año.

En un entrevista telefónica acordada a Cinema Blend, DeMonaco aseguró igualmente que esta entrega se tratará de un precuela. "Hemos hecho esta trilogía. Hemos visto cómo llegó a este punto alguien que trata de acabar con ello -esta figura presidencial. Ahora, vamos a volver atrás y ver cómo demonios surgió todo esto ", explicó a la publicación, "¿cómo llegó este país a un punto donde aceptamos este tipo de atrocidades?".