La profecía que se "olvidó" incluir HBO en Juego de Tronos

«Juego de Tronos» está a solo diez capítulos de su desenlace final y esta noche (HBO y Movistar Series Xtra) saber cómo va la preparación para la Gran Guerra o ver a Arya Stark llegar a Invernalia. Si se te hace corto, es normal. «Botin de guerra» es el capítulo de menos duración de la ficción de HBO. Entre tanto, hemos encontrado una teoría que a los creadores de la series, David Benioff y D.B. Weiss, se les ha olvidado incluir.



El secreto reside en Azor Ahai y su popular profecía. Los libros de George R.R Martin explican cómo este forjó una espada de héroe. «En su primer intento, lo intenta con agua pero falla. En el segundo, con el corazón de un león y también erra. En el tercero y final, introduce la espada en el corazón de su esposa y logra crear la espada "lightbringer" (portadora de luz)». Para el usuario de Reddit matttwee es bastante sencillo y se atreve a asegurar que Daenerys Targaryen es la «princesa que fue prometida» según la popular profecía de Azor Ahai. La propia Melisandre ya le mencionó a la khalessi dicha profecía; sin embargo, ha sido este usuario quién ha aportado razones suficientes para ver que Daenerys puede encajar dentro de esa teoría: «La localización de las derrotas de Daenerys es clave. La primera tiene lugar en el agua y, la segunda, en Roca Casterly, hogar de los Lannister cuyo emblema es el león. Es decir, que metafóricamente Casterly sería el corazón del león».



Sea como sea el destino de Daenerys Targaryen, ya podemos quedarnos algo más tranquilos tras ver el encuentro que llevamos años esperando: el de Daenerys Targaryen y Jon Nieve. Fue frío y distante. Era obvio que la química era inexistente, al menos de momento, entre ellos. La khaleesi sigue cegada por su conquista del Trono de Hierro y los Siete Reinos, incluso amenaza a Nieve con sus dragones y toda su armada para que se arrodille ante ella. Pero el Rey del Norte le muestra que tiene otras inquietudes que nada tienen que ver con arrodillarse ante nadie y que le han llevado a ir hasta el sur (pese a saber la suerte que suelen correr los Stark por esa zona).



«Él entra en la habitación y no espera ver a una joven tan hermosa de edad similar (...) La reacción de cualquier joven pensaría "Vale..."», dice Kit Harington, actor que interpreta a Jon Nieve, mientras pone una mirada sugerente, «pero él lo pone a un lado porque es su deber». Lo que ambos personajes aún desconocen es que ¡son familia!



El hielo y el fuego



Pese a lo que podamos pensar, la historia de los Stark y los Targaryen es más antigua y duradera. Todo empieza en Rocadragón. Desde allí, Aegon conquistó junto con Visenya y Rhaenys los seis reinos, que con la posterior unión del Reino de Dorne, formarían los Siete Reinos. Este reinado apenas duró dos años. Durante ese tiempo, cualquiera que se atreviera a oponerse a Aegon era asesinado. Solo hubo una excepción: Meria Martell, princesa de Dorne. No fue su condición de princesa la que la salvo de tal trágico final ya que hay una larga lista de magnates que fueron asesinados por los hombres de Aegon como Harren el Negro, último rey de los Reinos de las Islas y los Ríos, o Mern IX Gardener, el último rey del Reino del Dominio.



Entre los reinos que dominaba Aegon, se encontrada en Reino del Norte. En él, gobernaba Torrhen Stark. Fue él quién tuvo que postrarse delante de Aegon, una decisión que le perseguiría de por vida ya que se le conocería desde entonces como el Rey que se Arrodilló. Como recompensa, Torrhen y su familia fueron nombrados Guardianes del Norte, título que perteneció a la familia Stark hasta la invasión de Roose Bolton y que ha recuperado Jon Nieve. Ya sabemos que no hay mucho fan de los Targaryen entre los señores del Norte, incluyendo a los hijos de Torrhen: «Ningún Targaryen es de fiar». Pese a ello, la Casa Stark permaneció leal y, durante la guerra Targaryen (Danza de los Dragones), apoyaron a la Reina Rhaenyra, firmando el Pacto de Hielo y Fuego.



Esta alianza duró siglos sin importar el monarca que ocupase el trono y esto es lo que Daenerys le recuerda en más de una ocasión a Jon Nieve durante su intensa conversación, unos votos en los que se menciona la «perpetuidad» de su lealtad.