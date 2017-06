La pesadilla que atormenta a Matthew Perry sobre un regreso de Friends

Han pasado más de una década desde que Friends, sin duda una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, se despidiese para siempre, pero el posible regreso por una nueva entrega o reunión de los actores para un episodio especial ha sido un tema recurrente de conversación desde entonces. Tanto los creadores como el reparto de la serie han sido preguntados durante años por esta posibilidad, aunque lo cierto es que casi siempre para obtener respuestas poco esperanzadoras.

No obstante, los fans han tenido algunos "caramelos" desde entonces, como la reunión del reparto en el programa especial de NBC que homenajeaba a James Burrows o el divertido sketch que protagonizaron Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox en el programa de Jimmy Kimmel.

A pesar de las negativas, ejemplos como el de Las chicas Gilmore, con una nueva entrega de cuatro episodios, o las nuevas temporadas de Twin Peaks, Expediente X, Roseanne o Prison Break, entre otros, siguen haciendo que muchos fans mantengan la esperanza que algún día Friends nos sorprenda con su regreso. Sin embargo, Matthew Perry ha reconocido en declaraciones a Variety que la idea le atormenta hasta tal punto que tiene pesadillas.

Tengo una pesadilla recurrente. No estoy bromeando con esto. Cuando estoy durmiendo, tengo una pesadilla en la que hacemos 'Friends' de nuevo y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, volvemos, y a nadie le importa. Así que si alguien me pregunta, voy a decir no. La cosa es: Terminamos muy arriba. No podemos superarlo. ¿Por qué volveríamos a hacerlo otra vez?

Pero Perry no es el único que opina que el regreso de Friends estaría fuera de lugar. Varios de sus compañeros lo han descartado, y más recientemente Lisa Kudrow: "No veo que suceda. Sería divertido, pero ¿de qué trataría? Piénsalo, lo que más nos gustaba de la serie era que tenían 20 años y eran su propia familia. Ahora todos tienen familia, así que ¿qué vamos a ver?".

