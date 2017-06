La pesadilla por la que Matthew Perry no volvería a hacer Friends

En los últimos años, hemos visto como al industria televisiva norteamericana reunía a los repartos de algunas de las series más clásicas de los 90: «Expediente X», «Prision Break», «Will & Grace» o «Las Chicas Gilmore», entre otros. Esto nos hace pensar que si lo han hecho con estas series... ¿por qué no iban a hacerlo con «Friends»? Tenemos una mala noticia: Matthew Perry, también conocido como Chandler Bing, ha confesado a Variety que no volvería a participar en la ficción de nuevo.



«Tengo una pesadilla recurrente; no estoy bromeando sobre ello. Cuando estoy dormido, tengo esta pesadilla en la que hacemos 'Friends' de nuevo y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, regresamos y entonces a nadie le importa. Así que si alguien me pregunta, diré que no», comentaba. Parece que lo que le ocurre a Perry es que tiene miedo al fracaso: «La cosa es que terminamos muy arriba. No podemos superarlo. ¿Por qué intentarlo de nuevo?».



Algo muy parecido ocurrió cuando se dispararon los rumores sobre un posible regreso de «Buffy, cazavampiros». Sin embargo, su protagonista, Sarah Michelle Gellar, descartó rápidamente la idea: «No somos inmortales. La serie es mágica, y no querría que los fans se sintiesen decepcionados si creásemos algo que no estuviera a la altura de las expectativas».