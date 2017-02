La película "¿Quién mató a Kennedy?", disponible en una app

Producida por Scott Free Productions y basada en el best-seller de Bill O`Reilly y Martin Dugard, Killing Kennedy narra la preparación de uno de los momentos históricos más impactantes de los Estados Unidos: el asesinato del presidente Kennedy.





Protagonizada por Rob Lowe (JFK), Ginnifer Goodwin (Jackie Kennedy), Will Rothhaar (Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino) y Michelle Trachtenberg (Marina Oswald) "¿Quién mató a Kennedy?" está disponible para disfrutar en cualquier momento y lugar en la app NAT GEO PLAY.





Con la dirección de Nelson McCormick (The West Wing, ER, Southland, The Good Wife, The Closer) y adaptada para televisión por el premiado dramaturgo y guionista Kelly Masterson, tiene también en su elenco a Michelle Trachtenberg (Marina Oswald), Ginnifer Goodwin (Jackie Kennedy), Jack Noseworthy (Robert F. Kennedy), Francis Guinan (Lyndon B. Johnson) y Richard Flood (Kenneth O`Donnell).





La película es un enfoque netamente oficialista sobre el asesinato de Kennedy.





Durante su estreno en el año 2013 "¿Quién mató a Reagan?" llegó a 171 países en 48 idiomas.