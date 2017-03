La película de Batman arrancaría el año que viene

Después de que Ben Affleck abandonase la dirección de la película individual de Batman en enero pasado, pasó solo un mes hasta que se confirmó que Matt Reeves se hará cargo del largometraje. Tras esto, la duda está en cuánto se encenderán las cámaras de la producción, aunque todo apunta a que recién lo harán en 2018.



Según el periodista de Variety Justin Kroll, el actual realizador de esta cinta del Universo Extendido de DC está comprometido hasta junio con la postproducción de "El Planeta de los Simios: La Guerra" (War for the Planet of the Apes). Será después de esto que podrá sentarse a conversar con el cast y las futuras incorporaciones, por lo que cree que el año que viene comenzará el rodaje.



Mientras tanto, se espera ver al protector de Gotham en "Justice League" desde noviembre de 2017. Junto a él estarán Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher), además de otros personajes de peso dentro de las viñetas.



Fuente: TNTLA