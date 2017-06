La participante "no famosa" debutó en Bailando por un Sueño

Beatriz Prandi es de Rosario y se transformó este lunes en la primera participante no famosa que salió a la pista del Bailando por un Sueño

Después de un casting al que se presentaron más de 7.000 personas, esta mujer rosarina de 56 años fue elegida para formar parte de la competencia.

Prandi tiene tres hijos, es abuela y su marido, Carlos Salas, es un exjugador de fútbol, que pasó por Deportivo Italiano (según BDFA, 15 partidos, 1 gol), y según él por Lanús, Colombia, San Martín de Mendoza y El Salvador.

Luego de la presentación de Marcelo Tinelli , Beatriz ingresó al estudio y desfiló. "¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me elegiste? Yo sé que me elegiste vos porque así me lo dijeron en el último casting", sorprendió de entrada al conductor.