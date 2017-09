La pantalla americana arde con los Emmy

La 69ª edición de los Emmy de la Academia de Televisión estadounidense, que premian a lo más destacado del aire, cable y streaming de ese país, se verá este domingo a partir de las 20 por TNT (señal 423 de Supercanal Digital).



El western de ciencia ficción de HBO Westworld y el clásico de variedades y humor Saturday Night Live –lleva 42 temporadas casi sin interrupción al aire por la cadena NBC– lideran las nominaciones con 22 candidaturas cada uno, seguidos del éxito de Netflix Stranger Things y de Feud: Bette and Joan con 18 y de Veep con 17.



Se reafirma la supremacía de los canales de cable, premium o plataformas digitales en la emisión y promoción de las series más prestigiosas y mejor consideradas por la crítica, con pocas excepciones como This is us, que aquí se ve por Fox Life (407 de Supercanal Digital).