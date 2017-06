La otra pasión de Rody Gravina

En la puerta de entrada al teatro, una gran recepción aguarda la llegada de sus invitados. Con copas de vino en mano, algunos personajes histriónicos, coloridos y con muchos brillos se pasean por los pasillos, a la espera del encuentro pautado. Una vez que la sala estuvo colmada, por fin se cumplió el pacto mágico del hecho teatral.



La comedia 12 princesas en pugna estrenó el sábado pasado en el Selectro y lo hizo a lo grande.



La obra dirigida por Graciela Lopresti, quien a su vez es protagonista de la historia, debutó con un destacado elenco de artistas mendocinos, para que las risas y carcajadas abundaran el espacio durante la hora y media que dura el espectáculo.



Pero había más: una sorpresa especial que el público notó apenas salió a escena. Es que 12 princesas en pugna tuvo en su estreno –y volverá a tener en su segunda función de hoy– la participación actoral del popular periodista, productor y conductor de El Siete, Rodolfo Rody Gravina (BDA, Tardes compartidas).



"La verdad que estoy muy contento. Feliz. Fue una experiencia increíble. Detrás de escena, antes de salir, escuchaba la risa de la gente y eso fue muy bueno", comenta Gravina sobre su experiencia como actor en 12 princesas en pugna.



Sin embargo, no era su debut en las tablas. Aunque se trata de su pasión menos conocida o desarrollada frente a cámaras, Rody estudió actuación y había participado hace años en El jardín Zoociedad, que realizó con sus compañeros de teatro de la UNCuyo, entre ellos Silvia Saboini –una de las "princesas" del elenco actual, la Bella Durmiente–. También actuó en una adaptación de Fuenteovejuna, de Ernesto Suárez.



En esta oportunidad se lo vio en el rol de un "príncipe" particular, ya que hizo de pizzero, rompiendo con los estereotipos y dejando un mensaje claro de que los hombres también sufren por los mensajes que dejan las películas animadas de Disney.



Y no será la última puesta para Rody. Se prepara para en un infantil con dirección de Jorgelina Flores, que tendrá su estreno recién en el verano próximo, según nos anticipó el periodista especializado en espectáculos.



Cuándo: hoy y todos los sábados de junio y julio, a las 22

Dónde: Teatro Selectro (Capitán Fragata Moyano 102, casi 9 de Julio, Ciudad)

Entradas $150