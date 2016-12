La nueva Tomb Raider comenzará a filmarse en enero

Después de un 2016 en el que hemos visto el estreno de dos películas basadas en videojuegos ('Warcraft: El origen' y 'Assassin's Creed'), la tendencia continuará en los próximos meses, y una de las más interesantes por llegar es el reboot de 'Tomb Raider'. La sueca Alicia Vikander toma la posta de Angelina Jolie en el papel de la arqueóloga Lara Croft y comenzará a enfundarse el traje de aventurera, según los últimos rumores, este próximo mes de enero de 2017, para llegar a tiempo para el estreno previsto en marzo de 2018.

La mayor aventurera moderna

Desde el estreno del primer 'Tomb Raider' en 1996, su protagonista Lara Croft ha sido un icono no solo de los videojuegos, sino también cinematográfico gracias a sendas peliculas estrenadas en 2001 y 2003, pero tras la segunda, 'Tomb Raider y la cuna de la vida', quedó en el olvido. Sin embargo, el reciente reboot en consolas y PC de 2013 y su secuela, 'Rise of the Tomb Raider', ha devuelto al personaje al candelero. Este renacer no ha pasado desapercibido para Hollywood, que ha confiado en la estrella emergente Alicia Vikander ('Ex Machina', 'La chica danesa') para devolver a Lara al lugar al que pertenece también en la gran pantalla.

No solo Vikander, también el director Roar Uthaug ('La última ola'), y Walton Goggins ('Django desencadenado') están preparados para comenzar el rodaje, que se estrenará en Reino Unido, de donde es oriunda Lara, y Sudáfrica. Uno de los productores de la película ha confirmado que la película tratará sobre los orígenes de Lara Croft, y la búsqueda de su padre desaparecido.

