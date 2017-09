La nueva Terminator ignorará la mayor parte de la saga

Los rumores del reboot de la saga 'Terminator' son cada vez más fuertes. Hace poco confirmábamos que James Cameron tiene planes para construir una nueva trilogía sobre el famoso robot y hoy nos llega nueva información. Arnold Schwarzenegger ha confirmado que el director ignorará los eventos de todas las películas en las que no participó. Así, la nueva 'Terminator', que oficialmente es la sexta entrega, se convertiría en una secuela de 'Terminator 2: El juicio final'.

Eso deja fuera del mapa a 'Terminator 3: La rebelión de las máquinas', 'Terminator Salvation' y 'Terminator Génesis'. En una conversación con TheTerminatorFans.com, Schwarzenegger ha declarado que Cameron no reconoce estas películas porque "no estuvo involucrado" en ellas. Esta desvinculación no parece algo sorprendente teniendo en cuenta que no fueron grandes éxitos de taquilla o crítica. Y aun así, no sabemos hasta dónde se implicará Cameron teniendo en cuenta que está preparando todas las secuelas de 'Avatar', con 'Avatar 2' empezando a rodarse el próximo 25 de septiembre.

Por ahora sabemos que James Cameron dejará los mandos de la dirección a Tim Miller, responsable de 'Deadpool'. Además, Linda Hamilton volverá a ser Sarah Connor y según ha comentado Schwarzenegger, la actriz ya se está preparando físicamente para la cinta. "Se toma las cosas muy en serio", ha afirmado el actor.

Fuente: ECartelera