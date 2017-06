La nueva "Hellboy" empezará su rodaje en pocos meses

Después de los intentos de Guillermo del Toro para llevar adelante la entrega que iba a cerrar su trilogía de Hellboy, hace pocos meses nos sorprendimos con el anuncio del relanzamiento en pantalla grande del personaje. El elegido para el rol es David Harbour, quien hace horas compartió una imagen de la preproducción y también adelantó que en breve empezará el rodaje a cargo de Neil Marshall.



Según comentó en charla con The Wrap, la intención es empezar a filmar en septiembre. A su vez, además de apuntar que tendrá un tono más oscuro que sus predecesoras, no dudó en alabar la estética que planean mostrar en la plateada y el guion escrito por Andrew Cosby y Christopher Golden.



Finamente, sobre qué esperar en esta cinta que tendrá calificación R y estrenaría en 2018, dijo: "Quiero que sea divertida, pero también que trate sobre el personaje y su lucha". "Creo que es otro antihéroe complicado que no es estrictamente bueno o malo, solo trata de hacer lo correcto. Es un demonio, está loco, y es también dulce y vulnerable y neurótico. Hay mucha complejidad", observó.