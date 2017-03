La noche se abre al ritmo de Miranda!

Un show de estridente música, color, sonidos y gran despliegue técnico y artístico debe tener una apertura acorde a su espíritu. Por esto, Miranda! es el grupo de tecnopop elegido para dar comienzo a Humanos y divinos.



La banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattás y formada en el 2001, ha mutado en su formación, pero no ha perdido la marca en el orillo: su estilo divertido que invita a distenderse y bailar sin prejuicios.



Pero además de los Miranda!, que ha tenido diversos shows esta temporada –los últimos en Colonia, Uruguay– se presentarán en el Stadium Arena Maipú los Djs Tito Stigmato, Femmes on Decks y el mendocino Dj Zero.



En cuanto al español Stigmato –hace un par de años radicado en San Martín, Mendoza–, entre sus trabajos como productor musical y compositor ha participado en las bandas sonoras de Wallstreet 2, de Oliver Stone, y Princesas, nominada con nueve premios Goya.



Bajo el nombre de Stigmato Inc., sus temas han sido singles en los mejores recopilatorios de música electrónica, como Hotel Costes de París o The Best of chill-out de la discográfica Sony. También ha recibido dos discos de Platino y cuatro de Oro por proyectos como Ray o Sobraos.



Sobre Dj Zero, con más de 15 años de trayectoria, es actualmente residente de Aka djlounge-Ciudad Este (Mendoza), de Vendimia para Todos y Mendoza Fashion Week.



Produce para los sellos Kaato (Alemania), Toes in the Sand y Smart Phenomena de Estados Unidos, Clinique (Rusia), Balkan Connection, Disco Blitz y Club Rayo Disquette de Argentina.



Zero compartió cabina con Djs de Mendoza como Kofla, Leo V, JJ Salinas, Emi Portugal, Pablo Cobos, Totem Pole, Kevin Mur, Ale Castro y Martin Dichiara, entre otros.