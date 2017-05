La música se viste de celeste y blanco

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebrará hoy y al ritmo piazzollano, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo que se conmemora mañana.



El concierto denominado Velada Patriótica tendrá lugar hoy a las 21.30, en el teatro Independencia, bajo la dirección de Gustavo Fontana, que desea "que dure una eternidad".



Este año el recital contará con dos invitados de lujo: el pianista y compositor Leonardo Sujatovich y el mendocino Fabrizio Colombo, en bandoneón.



"Lo particular del concierto es que vamos a rendirle homenaje a Astor Piazzolla a casi 25 años de su fallecimiento. No sólo por lo obvio de la valiosa música que compuso, sino porque fue un compositor que se animó a soñar un mundo sonoro nuevo. Rompió con las estructuras y generó polémica. Gracias a eso su música se ha universalizado. En muchos lugares del mundo, además de conocernos por Maradona, nos conocen por Piazzolla", destaca el maestro Fontana.



En esta nueva celebración patria, como es costumbre la música popular se adueña del repertorio y Leonardo Sujatovich es un claro referente nacional.



"Vamos a tocar música de Leo (Sujatovic), que además de haber sido tecladista en Jade en la época de Spinetta, es un enorme compositor, arreglador y pianista, con una profundidad espiritual maravillosa y tenemos el placer de tocar con él. Ya tuvimos el primer ensayo y la verdad fue maravilloso", destaca el director de la Filarmónica, que junto a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia le propusieron a Sujatovich protagonizar esta velada y, según declara Fontana, "accedió inmediatamente".



Así las cosas, la Velada Patriótica comenzará con Milonga del ángel, de Piazzolla, seguido de Ilusiones argentinas en la que la orquesta se ensamblará con la ductilidad pianística de Sujatovich. Aquí lucirán los ritmos folclóricos argentinos como la milonga, el chamamé, el tango, la vaguada y la chacarera. Todos con una fuerte influencia de armonías modernas.



En la segunda parte del recital se podrá disfrutar del Tango N°1 de los Tres movimientos tanguísticos, de Piazzolla.



Para finalizar, Sujatovich se unirá al bandoneonista mendocino Fabrizio Colombo para interpretar juntos la obra sinfónica del pianista, Sueños y deseos.



"Cada vez que suena el bandoneón uno imagina que es tango, pero no es tango en este caso. Se podría decir que es un poema sinfónico que cuenta una historia muy particular y cuando cada uno la empiece a escuchar la va a hacer propia", remarca Fontana.



Las entradas para esta Velada Patriótica se canjean en la boletería del teatro por un paquete de pañales para niños prematuros por dos tickets, a beneficio de Fundacer.