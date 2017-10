La música clásica y el pop se cruzan

La serie juvenil Kally's Mashup, producida por el reconocido y galardonado productor musical de Glee Adam Anders e inspirada en las vivencias de su adolescencia, lleg a Nickelodeon (señal 204 de Supercanal Digital).





Con una apuesta a nuevas figuras adolescentes locales y mexicanas y con un hilo conductor, sobre todo, musical, la historia de 60 capítulos se centra en la historia de Kally y está protagonizada por la argentina Maia Reficco, quien consiguió el rol principal de la ficción con una larga lista de publicidades y jingles en su haber.





Tal como le ocurre a Kally en la ficción, la formación musical que recibió el sueco Adam Anders, de 41 años, se concentró en estilos clásicos pese a que su pasión era el pop, y de eso es testigo su celebrada carrera que no sólo incluye la banda de sonido de Glee sino también la composición de música para películas y series para Disney y artistas como Jonas Brothers, Miley Cyrus, Selena Gómez, Demi Lovato o Backstreet Boys.





La presentación de esta nueva propuesta televisiva, que Nickelodeon coproduce con Telefe y 360 Powwow, tuvo lugar el jueves pasado junto con todo el elenco en el Museo Nacional de Arte Decorativo en Buenos Aires, un edificio de estilo ecléctico francés construido por René Sergent entre 1911 y 1917.





La elección del lugar parece no haber sido azarosa, ya que entre los períodos culturales y artísticos que se contemplan dentro del palacio de avenida Libertador 1902 existe una estrecha relación con la música "culta" europea, de la mano de universales compositores como Mozart, Haydn y Beethoven.





Estos apellidos son algunos de los que Kally, la virtuosa pianista de 13 años, expone como inspiraciones frente a sus profesores, mientras prefiere ocultar sus gustos por artistas como Bruno Mars, Ariana Grande Rihanna entre más, hasta que se cruza con Dante en la Academia Musical Allegro.





Será el personaje protagonizado por el mexicano veinteañero Alex Hoyer –participante de La Voz México en 2014 y que desembarcó en Argentina tres meses atrás para comenzar a rodar su debut en televisión– quien ayudará a Kally a descubrir su camino a través del mashup (combinación de al menos dos temas o estilos musicales diferentes) del pop y la música clásica, sendero en el que encuentra su verdadera identidad musical.





En el interior del museo, entre tapices gigantes, arañas colgantes, cuadros de El Greco, Fragonard y Joaquín Sorolla y altas paredes de mármol, la violinista Nina Vais anticipaba, con una fusión de música clásica y bases electrónicas, de qué se trataría la serie que más tarde tendría su presentación oficial en la sala principal del ex palacio Errázuriz.





Allí, el ambiente tenue alrededor de los escudos del siglo XIV, un manuscrito español sobre pergamino del siglo XVI, biombos y leones esculpidos que probablemente pertenecieron a la dinastia china Ming, se fusionó con los brillos, el pop y la historia de una niña prodigio que era bienvenida en la academia.





Es que esa sea, tal vez, la esencia de Kally's Mashup, la nueva serie que se inspira en las experiencias del mismo Anders, quien desde muy chico fue un prodigio que se unió a giras internacionales con sus hermanos y estudió música en la Universidad del estado de Florida mientras cursaba la secundaria, antes de volcarse a la tarea de productor.





Durante el lanzamiento de la serie, el elenco, con Reficco al piano, irrumpió sobre el escenario –ubicado en la sala principal del museo– e interpretó Key of life, una de las canciones de la serie; luego, atravesados por la atmósfera festiva, pop de fondo y luces tenues, la protagonista y Hoyer dialogaron con la agencia Télam.





–¿Cómo fue el proceso de selección para protagonizar a esta suerte de versión femenina de Anders?

Maia Reficco:– Fue un proceso ameno y rápido pero muy loco, fue mucha espera una vez que quedé seleccionada de la audición, porque no sabíamos si se hacía o no. Es la primera vez que estoy en la televisión a esta escala si no cuento publicidades y jingles.





–¿Hubo algún pedido especial de Anders respecto a su personaje?

MR:– Las indicaciones más grandes fueron que la mantenga humana, genuina y fiel al público, que es tan exigente como son los chicos. Conectamos y de él aprendo mucho, no sólo como productor sino también como persona. Es un honor para mí hacer de alguien que admiro mucho.





–¿"Kally's Mashup" dialoga en algún aspecto con "Glee"?

Alex Hoyer:– Se parece a lo musical pero es un marketing diferente porque está dirigido a un público de menor edad, es más para niños. Que el productor sea Anders es uno de los puntos que me ayudaron a elegir presentarme en la audición, porque no se puede desperdiciar la oportunidad de trabajar con una persona como él.





–¿Cuál es el plus de "Kally's Mashup"?

MR:– Introduce la música clásica que no es algo que se haya escuchado en muchas series y con piezas icónicas, y es una linda forma de que los chicos empiecen a incorporarlo en su mente de otra manera. Y es ese mashup con el pop lo que hace a la serie única. Yo toco el piano hace 10 años, nací rodeada de música, pero también me gustan mucho Bruno Mars, Ariana Grande, Rihanna, Byonce, Stevie Wonders y Michael Jackson, lo amo.





–¿Qué otras similitudes encontrás con tu personaje?

MR:– Soy bastante positiva, siempre digo que hay una segunda oportunidad y Kally afronta todos los problemas desde un muy lindo lado y desde el humor, que también es algo que estoy aprendiendo de ella.





–¿Qué se puede anticipar de Dante?

AH:– Dante es muy parecido a mí, es un chico joven al que le encanta la música, que tiene que cuidar a su hermanita, es DJ, su lenguaje es la música pop. Él va a ser el mashup desde que llega Kally, ella ama el pop aunque estudió música clásica y Dante la va a ayudar en ese proceso.





–¿Cómo se sienten con estos nuevos roles frente a la cámara?

MR:– Todo es muy abrupto pero amo aprender escenas y estar a mil. Lo más fácil fue desarrollar una conexión con los chicos como con Alex y Saraí Meza (que interpreta a Tina, mejor amiga de Kally) fue instantáneo, una cosa muy orgánica, y tal vez, lo más difícil fue organizarme con los horarios y los rodajes, pero ni siquiera porque disfruto de eso.

AH:– Las jornadas de rodaje son de lunes a viernes, de 7 a 20, y es una locura muy divertida, hay mucha energía de diversión. Vengo trabajando hace cuatro años en la música y como actor este es mí debut. Siempre hay nervios e inseguridad cuando se trata de algo nuevo pero me encanta todo lo que tiene que ver con el set y la actuación. Obviamente extraño México y mi familia, pero Kally's... es mi prioridad y creo que la música va a ir de la mano pero paso a paso.