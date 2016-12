La muerte... y el nacimiento de nuevos mitos populares

El mundo del rock seguramente recordará al 2016 como un año nefasto, en el murieron figuras influyentes de diversas vertientes, como David Bowie, Prince y Leonard Cohen, por nombrar sólo algunos, aunque la historia también podrá referirse a este período como la etapa en donde numerosas estrellas, que ya contaban con el grado de leyenda, alcanzaron el rango de mito.



Hacia finales del 2015, la muerte del ícono del rock pesado Lemmy Kilmister parecía indicar que ese sería el golpe más duro de asimilar, pero a los pocos días, el mundo se conmovía con la desaparición física de David Bowie, el primer gran impacto negativo del nuevo año.



A partir de allí, en los siguientes doce meses, el listado de muertes se engrosaría con los mencionados Prince y Leonard Cohen, pero también con artistas como el productor George Martin; el cantautor Leon Russell; los progresivos Keith Emerson y Greg Lake; el genial armoniquista Toots Thielemans; el ex Earth, Wind & Fire Maurice White, y el líder de The Eagles, Glenn Frey, entre otros.

Dos días después del lanzamiento de Blackstar, un nuevo disco de estudio atravesado

conceptualmente por la metáfora de la vida y la muerte, publicado el día de su cumpleaños número 69, David Bowie falleció, en Nueva York, a causa de un cáncer de hígado que había mantenido celosamente en secreto.



La noticia de su deceso, ocurrido el 10 de enero, pareció una de sus tantas puestas en escena, sobre todo si se tiene en cuenta el tono de las canciones y el video promocional de su nuevo trabajo, cuyo corte de difusión tenía el sugestivo título de Lazarus, el personaje bíblico que volvió de la muerte.

Otra muerte sorpresiva ocurrió el 21 de abril cuando, tras varias alarmas y horas de incertidumbre, se confirmó que la persona fallecida en la vivienda ubicada en Minnesota no era otra más que el dueño de casa, el mismísimo Prince, quien días atrás había tenido que cancelar algunos shows por una supuesta gripe.



De esta manera, en apenas cuatro meses, el 2016 se cobraba la vida de dos de las figuras más emblemáticas de la música popular de las últimas décadas, quienes en algunos pasajes de sus carreras alcanzaron una supremacía artística difícil de igualar.



Los "beatlemaníacos" también sufrieron su revés cuando el 8 de marzo, a los 90 años, murió en Londres George Martin, el genio productor que le dio forma al talento compositivo e interpretativo de The Beatles.



El trovador, poeta y novelista Leonard Cohen también abandonó este mundo de manera sorpresiva el pasado 7 de noviembre, en Los Ángeles, mientras dormía, luego de haber sufrido una caída nocturna, también prácticamente una metáfora de su vida, en la que alternaba de manera equilibrada placeres mundanos con temporadas encerrado en un convento budista.



Otro notable cantautor como Leon Russell, una superestrella a finales de los '60 y principios de los '70 por su éxito A song for you, grabada por innumerables artistas, y su participación central en el Concierto para Bangladesh, organizado por el beatle George Harrison, no logró recuperarse de una operación al corazón y murió el 13 de noviembre, en su casa de Tennessee.



Los amantes del rock progresivo perdieron este año a dos relevantes figuras que, curiosamente, fueron las dos terceras partes de una de las más importantes bandas del género: Emerson, Lake & Palmer.



El virtuoso pianista Keith Emerson se quitó la vida el 10 de marzo, en California, mientras que su compañero Greg Lake, también cofundador de King Crismon junto con Robert Fripp y Bill Bruford, falleció el 7 de diciembre en el Reino Unido, tras revelar que padecía cáncer.



La música punk perdió a Alan Vega, líder de Suicide; en tanto que su rival de época, la música disco, también estuvo de luto por la muerte de Maurice White, figura predominante de Earth, Wind & Fire.

El folk rock estuvo de duelo por la partida de Glenn Frey, miembro fundador de The Eagles, la banda que en los '70 popularizó el tema Hotel California, la plácida canción que bajo un sonido de guitarras cristalinas y voces regocijadas narraba las miserias de las superestrellas de rock.



En tanto, los memoriosos del "flower power" imperante en la mítica esquina de Haight y Ashbury, en San Francisco, recibieron con estupor, el 28 de enero, la noticia de la muerte de Paul Kantner, líder de Jefferson Airplane, la banda que le puso música al sueño hippie con White rabbit, o a la decepción posterior de los cultores de la Era de Acuario -depende cómo se lo mire- con composiciones como Up against the wall, motherfuckers.



Pero las pérdidas no sólo afectaron al mundillo del rock, debido a que este año también murieron figuras rutilantes como el virtuoso armoniquista de jazz Toots Thielemans; el compositor y director de orquesta Pierre Boulez, quien alguna vez se cruzó en su carrera musical con Frank Zappa, y la superestrella de la canción mexicana Juan Gabriel.



En el plano local, murieron dos figuras que alcanzaron su máximo nivel de popularidad en los '70: el tecladista Hugo González Neira, de Aquelarre, y Juan Locomotora Espósito, baterista de El Reloj, que popularizó el uso del doble bombo en el país.