"La momia" contra "Wonder Woman"

A Tom Cruise lo hemos visto saltar desde un edificio, volar con su moto por un barranco, descolgarse entre los conductos de ventilación de un rascacielos... Por verle, le hemos visto hasta «arrancarse» la cara para descubrir que en realidad Ethan Hunt no era Tom Cruise la segunda entrega de Misión Imposible. Tantas veces ha hecho un único papel en los últimos años (en «Jack Reacher», en «Noche y día», casi hasta en «Oblivion») que hay escenas en «La momia» que parecen otra nueva misión imposible. Tom Cruise ha sido y es un actor «revienta-taquillas». Pero hay veces que eso ya no es suficiente.



Gal Gadot es la estrella de acción del momento. Y pocos lo podrían sospechar de una modelo que debutó en Hollywood con un papel secundario en la cuarta entrega de «Fast & Furious» y se ha convertido en la superheroína de moda gracias a «Wonder Woman». No solo el público (la película recaudó en su primer fin de semana más de 100 millones, logrando el récord del estreno más taquillero logrado por una mujer), es que la crítica ha aplaudido una actuación y un filme que ya está entre los mejores de todos los que se han rodado del universo DC.



Lucha de sagas



En España «Wonder Woman» se estrenará el 23 de junio. En Estados Unidos salió hace dos viernes, una semana antes que «La momia» de Tom Cruise. La intención de Cruise es arrabatarle el número uno de taquilla, pero va más allá. Se trata, podríamos aventurar, de una lucha de sagas. Tom Cruise, de la mano de Universal, pretende inaugurar una nueva franquicia de Momias inspirándose en la original de 1932 de Boris Karloff. Si la taquilla le acompaña en este primer intento, seguro que veremos nuevas aventuras con Ahmanet (Sofía Boutella), una antigua princesa milenaria que despierta de su tumba, sembrando el terror por todo el planeta.



Mientras, «Wonder Woman» está bien integrada en el universo de DC que tantas alegrías está dando a la compañía. La superheroína ya ha aparecido en «Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia», «La Liga de la Justicia» y volverá a aparecer en «La Liga de la Justicia. Parte 2». Además, y de nuevo de la mano de la directora Patty Jenkins, Gal Gadot regresará en 2019 para salvar el planeta en «Wonder Woman 2».



Influencias feministas



Pese a todo, el triunfo de ambas películas vuelve a demostrar la falta de ideas de un Hollywood que solo parece querer rodar historias ya contadas. La primera aparición de «La mujer maravilla» en los cómics es de 1941 (Antes de ser Wonder Woman, era Diana, la princesa de las amazonas, y fue entrenada para convertirse una guerrera invencible. Criada en una recóndita isla paradisíaca, cuando un piloto estadounidense se estrella en sus costas y le informa de un conflicto masivo que está arrasando el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede poner fin a la amenaza. Luchando con los hombres en un guerra para acabar con todas la guerras, Diana descubrirá todos sus poderes) y en 1975 Lynda Carter ya la interpretó. Su versión más moderna en el papel es de 1987, aunque nunca había tenido la oportunidad de ser la protagonista de un filme como ahora. Por su parte, «La momia» es uno de los monstruos clásicos del cine. Además del intento de Universal de repetir que en esta nueva película la influencia principal es la cinta de Karloff, lo más llamativo es que por primera vez la momia tiene rostro y cuerpo de mujer.