La "magia" de Pedro Alfonso llega a Mendoza

Miles de espectadores ya se divirtieron con el éxito del verano pasado en la temporada de Carlos Paz. Risas, música, magia y una entretenida historia. La comedia más divertida, Abracadabra, se presentará hoy y mañana en el teatro Imperial, a las 21, luego de su paso por San Rafael.









El elenco, que en Semana Santa comenzó con su gira nacional, está integrado por reconocidos y queridos personajes de la farándula como Pedro Alfonso y su pareja en el "Bailando", Flor Vigna , Fredy Villareal, Iliana Calabró, El Polaco y Silvina Luna, Gustavo Conti y Alejandro Huevo Müller.

Con una agenda apretada, entre viajes, ensayos y todos los quehaceres cotidianos con su mujer, Paula Cháves, y sus dos hijos, Pedro Alfonso habló con Diario UNO sobre Abracadabra, una obra en la que –asegura– "pasa de todo".



Además, el también productor de Tinelli adelantó cómo será la vuelta del "Bailando" y su regreso para defender el título de campeón junto con Flor Vigna, y el estreno de su próxima película junto con José María Listorti, Cantantes en guerra, prevista para las vacaciones de invierno.





–¿Qué condimentos tiene "Abracadabra" para haber sido la comedia más vista del verano?

–En la obra pasa de todo. Más allá de la historia, bailamos, El Polaco canta, hay trucos de magia, hay interacción con la gente. Tiene muchos ingredientes y todo el tiempo pasan cosas. La gente se divierte mucho y responde muy bien.





–¿Cómo vienen con la gira?

–Venimos de un fin de semana increíble en Rosario, a sala llena todas las funciones. La pasamos muy bien todos. Es un grupo en el que nos llevamos muy bien y nos divertimos. Hay mucha confianza. La obra ya está aceitadísima.





–Hubo algunas modificaciones en el elenco...

–Sí. Tuvimos dos cambios, que fueron Gustavo Conti y Alejandro Müller por Tomás Fonzi y el Bicho Gómez, que estuvieron en la temporada de Carlos Paz. Con Ale no había trabajado antes, pero con Gustavo sí; es mi dupla, ya nos conocemos de memoria.





–¿Esperaban tener el éxito de Carlos Paz en un año difícil para la convocatoria de espectadores en el teatro?

–Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar pero, la verdad, adonde vamos, nos va muy bien. La gente se divierte y eso es lo más importante. Tenemos muy presente el esfuerzo grande de la gente que viene y paga la entrada. Por eso queremos que todas las funciones sean una fiesta y valgan la pena . Son casi dos horas de función, en las que El Polaco termina casi haciendo un recital al final, todos bailando. También estamos en la entrada y salida del teatro con la gente y nos sacamos fotos. Sabemos que la cosa no está fácil, por eso también lo disfrutamos y agradecemos todos los días.





–¿Creés que la relación entre El Polaco y Silvina Luna ayuda al éxito de la obra?

–Todo lo que convoca ayuda, obviamente. Lo de El Polaco y Silvina surgió durante la temporada, no es que era de arranque y nosotros ya estábamos muy bien en la obra. Como productor que soy, sugerí agregar una escena en la que se dan un beso porque siempre es lindo cuando hay besos y más cuando son reales. Lo viví con Paula (Cháves) en Showmatch y teníamos esa cosa de ficción pero también de realidad.





–¿Estás confirmado en el "Bailando" o seguís con tus problemas de rodilla?

–Sí, sí, voy a estar. De hecho ya estamos ensayando el primer ritmo con Flor (Vigna) que es música disco. Voy a ir con tranquilidad y veré qué puedo hacer. Ya son muchos "Bailandos" encima, pero físicamente estoy bien. Juego al fútbol, en la obra me muevo bastante, bailo... Aunque el desgaste que significa estar en el certamen durante todo un año, sumado a la gira, es duro.





–Y a la televisión y el teatro le sumás el cine...

–Sí, Cantantes en guerra se estrena el 13 de julio. Estamos muy contentos, nos divertimos mucho con José María (Listorti). El otro día grabamos las canciones, porque en la película somos dos cantantes. Costó un poco, lo hicimos con mucho trabajo para que parezca que somos cantantes, hay rock, baladas, reggaetón. Es un desafío para mí cantar y le metí mucho.





–Y entre el baile y el canto, ¿en qué te ves mejor?

–No sé, no sé (se ríe). A todo lo que hago le pongo mucho amor y seriedad. Yo amo cantar, de hecho en la obra me sumo a El Polaco y canto con él. Creo que es un sueño frustrado. Para conquistar a Paula le cantaba temas de (Ricardo) Montaner y después me di cuenta que era difícil. Tendría que haber elegido otra cosa, por los tonos... Ahí quedó como que canto horrible, pero no es así.