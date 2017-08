Fue un domingo especial por las elecciones. Por tal motivo la producción del programa de Susana Giménez decidió apostar más al entretenimiento estrenando una nueva sección "A Su juego me llamaron" con famosos, que anduvo muy bien en rating en un día complicado.

Pero sin lugar a duda, llamó la atención que por primera vez no haya estado Fátima Florez tras todo lo que pasó semanas anteriores con Antonio Gasalla.

El sitio PrimiciasYa.com se comunicó con Federico Levrino, productor general del ciclo que se emite por Telefe, que se refirió a la ausencia de la humorista: "No estuvo por el tipo de programa de ayer, el domingo que viene estará de nuevo".

Y explicó: "Fue un día raro por las elecciones, íbamos a tener que hacer flashes en los cortes y los contenidos eran diferentes ayer, no daba para hacer bromas y en el formato de ayer no entraba. Fue por un tema de contenidos, como pasa en todos los programas. Los contratados a veces entran y otras veces no. Es así".

Fátima en estas últimas ocho semanas deslumbró en el programa de Susana y fue pico de rating personificando a Cristina Kirchner, Charlotte Caniggia, al "clon" de Vicky Xipolitakis, a la propia Susana Giménez, a Mariana Nannis y hasta al "clon" de María Eugenia Vidal, además grabó un musical con veinte bailarines personificando a Thalía con coreografía de Gustavo Wons que aún no se vio.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino