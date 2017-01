"La La Land" y sus 7 nominados a los Globos de Oro

La comedia musical "La La land", dirigida por Damien Chazelle y que tuvo premiere mundial en el último Festival de Venecia, es con siete nominaciones la máxima candidata a los premios Globo de Oro que entregará el próximo domingo la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.



La ceremonia que premia a la actividad cinematográfica y televisiva de 2016, y que en ocasiones marca tendencia respecto a los premios Oscar que se entregan a fines de febrero, se desarrollará en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en California, y en Argentina podrá verse en vivo a partir de las 21 por la señal de cable TNT.



La historia sobre un músico de jazz y una joven aspirante a actriz, con protagónicos de La historia sobre un músico de jazz y una joven aspirante a actriz, con protagónicos de Emma Stone y Ryan Gosling (ambos nominados como actores protagónicos) del director de "Whiplash" (también nominado) es una fuerte aspirante a siete estatuillas, luego de arrasar con ocho galardones en los Critics' Choice Awards entregados en diciembre pasado.



La sigue de cerca "Moonlight", de Barry Jenkins, que obtuvo seis candidaturas, filme que compitió en el último Festival de Cine de Mar del Plata y narra la vida de un joven afroamericano, hijo de una madre adicta y cobijado por un vendedor de drogas.



A diferencia de los premios de la Academia de Cine estadounidense, la modalidad de los A diferencia de los premios de la Academia de Cine estadounidense, la modalidad de los Globos de Oro distingue entre las cintas dramáticas y las de comedia o musicales, por lo que ambas podrían alcanzar un buen número de estatuillas.



Entre las películas más nominadas también aparecen "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, con cinco; "Lion" de Garth Davies, con cuatro; mientras que con tres figuran "Hacksaw Ridge", el drama bélico sobre un joven objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial dirigido por Mel Gibson; y "Animales nocturnos", de Tom Ford.



En televisión, el máximo candidato es "People vs O.J. Simpson: American Crime Story", en la categoría Mejor Miniserie o Película para Televisión, sobre el histórico juicio contra la leyenda del fútbol americano acusado del doble homicidio de su esposa y un amigo de ésta en la década del 90, con cinco nominaciones.



"Westworld", la nueva gran apuesta de HBO con la que espera ocupar el lugar que pronto dejará " "Westworld", la nueva gran apuesta de HBO con la que espera ocupar el lugar que pronto dejará " Game of Thrones ", es con tres candidaturas la principal candidata en el rubro Mejor Serie de Drama; en tanto que "Veep", la sitcom sobre política estadounidense protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, aparece nuevamente como candidata a Mejor Serie de Comedia en competencia con "Transparent" y la debutante "Atlanta".





Otras destacadas son "Game of Thrones", "The Night Of", "The Americans" y "The Crown", todas con dos nominaciones.





Esta es la lista de las principales categorías

CINE:

Mejor Película Drama

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



Mejor película comedia o musical

20th Century Women

Deadpool

Florence: La mejor peor de todas

La La Land

Sing Street: Éste es tu momento



Mejor director

Damien Chazelle (La La Land)

Tom Ford, (Animales nocturnos)

Mel Gibson, (Hacksaw Ridge)

Barry Jenkins, (Moonlight)

Kenneth Lonergan,(Manchester by the Sea)



Mejor actriz drama

Amy Adams, (La llegada)

Jessica Chastain, (Miss Sloane)

Isabelle Huppert, (Elle)

Ruth Negga, (Loving)

Natalie Portman, (Jackie)



Mejor actor drama

Casey Affleck, (Manchester by the Sea)

Joel Edgerton, (Loving)

Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge)

Viggo Mortensen, (Capitán fantástico)

Denzel Washington, (Fences)



Mejor actriz comedia o musical

Annette Bening, (20th Century Women)

Lily Collins, (Rules Don't Apply)

Hailee Steinfeld, (The Edge of Seventeen)

Emma Stone, (La La Land)

Meryl Streep, (Florence: La mejor peor de todas)



Mejor actor comedia o musical

Colin Farrell, (La langosta)

Ryan Gosling, (La La Land)

Hugh Grant, (Florence: La mejor peor de todas)

Jonah Hill, (Amigos de armas)

Ryan Reynolds, (Deadpool)



Mejor guión

Damien Chazelle, (La La Land)

Tom Ford, (Animales nocturnos)

Barry Jenkins, (Moonlight)

Kenneth Lonergan, (Manchester by the Sea)

Taylor Sheridan, (Hell or High Water)



Mejor película extranjera

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann



TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld



Mejor serie de comedia o musical

Atlanta

Blackish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep



Mejor miniserie o película para TV

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story