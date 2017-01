"La la land" y "Moonlight" competirán por los premios que otorgan los guionistas

Los filmes "La la land" y "Moonlight" fueron nominados para competir por el premio al mejor guión original que otorga la Writers Guild of America (WGA), la asociación de guionistas de Estados Unidos, cuya elección suele anticipar lo que ocurre en los premios Oscar.



También forman parte de los seleccionados "Manchester by the sea", "Hell or high water" y "Loving", según se dio a conocer ayer en Los Ángeles, consginó la agencia DPA.



En el rubro mejor guión adaptado competirán "Arrival", "Deadpool", "Hidden figures", "Fences" y "Nocturnal animals"; en tanto que también se premiará al mejor guión documental, series dramáticas y comedias en TV y animación, entre otros.



El año pasado se alzaron con estos galardones "Spotlight" y "The big short", como mejor guión adaptado. Ambas películas luego repitieron su performance en los Oscar.