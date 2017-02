"La La Land" recibió cinco premios Bafta

La estadounidense "La La Land", de Damien Chazelle, ganó hoy en Londres cinco de los premios de la British Academy of Film and Televisión Arts (Bafta), entre ellos Mejor Película y Mejor Director.

El drama social "Yo, Daniel Blake", de Ken Loach, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, fue considerada la Mejor Película Británica.



"La La Land" se llevó en total cinco premios, ya que también ganaron lauros su protagonista femenina, Emma Stone, su fotografía, de Linus Sandgren, y su música compuesta por Justin Hurwitz.



El premio Mejor Actor fue para Cassey Afleck por su trabajo en "Manchester frente al mar", Mejor Actor de Reparto recayó en Dev Patel, por "Lion", y el de Mejor Actriz de Reparto para Viola Davis por "Fences".



Mejor Guión Original fue para "Manchester frente al mar", escrito por el mismo director Kenneth Lonergan, el de Guión Adaptado fue para "Lion", de Luke Daves, según el relato original de Saroo Bierley; el premio a Director, Guionista y Productor Británicos Debutantes fue para Babak Anvari (guión y dirección), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (producción), responsables de "Under the Shadow".



En el resto de los rubros, Mejor Película en Idioma Extranjero fue elegida "El hijo de Saul", de Laszlo Nemes, Mejor Documental "13th", de Ava DuVernay; Mejor Película de Animación "Kubo y la búsqueda del samurai", de Travis Knight, y Mejor Montaje el de "Hasta el último hombre".



El Mejor Diseño de Producción fue para "Animales fantásticos"; el Mejor Diseño de Vestuario para "Jackie"; Mejor Maquillaje y Peluquería para "Florence Foster Jenkins"; Mejor Sonido para "La llegada" y Mejores Efectos Visuales para "El libro de la selva".



En materia de cortometrajes, el Mejor Cortometraje de Animación Británico fue "A Love Story", de Anushka Kishani Naanayakkara, mientras que el Mejor Cortometraje "Home", de Daniel Mulloy y el BAFTA a Revelación fue para el actor Tom Holland.