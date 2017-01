La La Land arrasa en las candidaturas británicas

El film musical estadounidense "La La Land", sensación del momento, opta a 11 galardones BAFTA, la máxima recompensa cinematográfica británica, según las candidaturas anunciadas este martes.



A "La La Land" le siguen "Arrival" (La llegada) y "Nocturnal Animals", con 9 candidaturas cada una, y "Manchester by the Sea", con 6. "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Hacksaw Ridge", "Lion" y "I, Daniel Blake", optan a 5 premios.



Los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA, por sus siglas en inglés) se entregarán el 12 de febrero en el teatro Royal Albert Hall de Londres, en una gala presentada por el actor británico Stephen Fry.



"La La Land", que arrasó en la reciente gala de los Globos de Oro llevándose siete estatuillas y es la favorita en los Óscar del 26 de febrero, opta en Londres a los premios a mejor película, director y guión (ambos a cargo de Damien Chazelle), actor (Ryan Gosling), actriz (Emma Stone) y banda sonora original, entre otros.



El tributo de Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos competirá por el premio a la mejor película con "Arrival", "Yo, Daniel Blake", "Manchester By The Sea" ("Manchester frente al mar") y "Moonlight" ("Luz de luna"). "Julieta", del director español Pedro Almodóvar, opta al premio a la mejor película extranjera, mientras que la barcelonesa Laia Costa -protagonista del film alemán "Victoria"- está entre las candidatas a Estrella pujante, un galardón votado por los espectadores para "la actriz o actor que haya demostrado un talento excepcional y empezado a capturar la imaginación del público británico".

"Jackie", el film del director chileno Pablo Larraín sobre la primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, opta a tres premios: mejor actriz (Natalie Portman), mejor banda sonora original (Mica Levi) y mejor vestuario (Madeline Fontaine).