La historia de una fan que emocionó a Diego Luna

Hay historias para todo y una de ellas, salida de Tumblr, ha llegado a los oídos de Diego Luna, protagonista de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y co-protagonista del emotivo relato de un migrante mexicano que reside en Estados Unidos.

Perl, la autora del post, ha relatado cómo llevó a su padre al cine a ver el primer spin-off de 'Star Wars' esperando que se sintiese identificado con el personaje de Luna porque parece que no hay muchas ocasiones en que los actores mexicanos consiguen un protagonista, un héroe, en una gran producción de Hollywood.

El propio Diego Luna twitteó haberse "emocionado leyendo la historia".

"Llevé a mi padre a ver a 'Rogue One' hoy. [...] Quería que mi padre mexicano, con su acento mexicano, experimentara lo que era ver a un héroe, en una película de éxito, hablar como él. [...] Cuando el personaje de Diego Luna apareció en la pantalla y empezó a hablar, mi papá me empujó y me dijo: «Tiene un acento fuerte». [...] Luego me preguntó si a la gente le gustaba la película, le dije que tenía un gran numero de fans y grandes críticas. Me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento y le dije que Diego había hablado abiertamente de mantener su acento y lo orgulloso que está de él. Permaneció en silencio durante un rato y luego dijo: «Y es un personaje principal» [...] Mi padre fue muy feliz."

Su tweet ha conseguido más de 130.000 likes en 24 horas.

En la última entrega de la franquicia, Diego Luna, de origen mexicano, interpreta al Capitán Andor, líder de un grupo rebelde que lucha contra las injusticias de El Imperio. La diversidad cultural de 'Star Wars' puede marcar una gran diferencia en los fans que la saga tiene por todo el mundo y que hasta ahora no se habían sentido completamente identificados.



Fuente: ECartelera