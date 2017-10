La historia del creador de la Mujer Maravilla llega al cine

Superman y Batman nacieron como hermanos en 1938 y 1939, respectivamente. Pero el profesor de psicología William Moulton Marston tenía aspiraciones más grandes y progresivas para su propio cómic.





"Honestamente, la Mujer Maravilla es propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería, creo, gobernar al mundo", dijo Marston cerca del lanzamiento del personaje en 1941.





Posiblemente los ideales de empoderamiento femenino que Marston quería que la Mujer Maravilla representara, como lo han atestiguado muchos de los eventos recientes en Hollywood y otras partes del mundo, no han avanzado tanto como él y su esposa y colega feminista Elizabeth Holloway habrían esperado. Pero 76 años más tarde el dominio mundial sí ha llegado para la Mujer Maravilla.

Professor Marston & the Wonder Women (2017) Primer Tráiler Oficial Subtitulado



A unos meses de que " Wonder Woman " de Patty Jenkins se convirtiera en un éxito de taquilla mundial, y convirtiera a Jenkins en la primera cineasta mujer en encabezar una película de tal magnitud, la historia detrás de la heroína del lazo de la verdad también ha llegado a la pantalla grande.





"Professor Marston and the Wonder Women" de Angela Robinson, estrenada por Annapurna Pictures el viernes pasado, tiene una historia fascinante: la creación de la Mujer Maravilla a manos del librepensador Marston (interpretado por Luke Evans) y su heterodoxa familia. Marston vivía con Holloway (Rebecca Hall) y Olive Byrne (Bella Heathcote), una investigadora que se mudó con la familia en 1926. Eran un trío que crio armoniosamente a cuatro hijos.





Los Marston estaban influenciados por las primeras feministas y por las sufragistas. La tía de Olive, Margaret Sanger, acuñó la frase "birth control", o en español método anticoncentivo, y abrió la primera clínica de control natal en Estados Unidos.





Por su parte Marston estudió género, comportamiento y sexualidad y sus descubrimientos se filtraron a la Mujer Maravilla. También llevó imágenes de "bondage" (la práctica sexual de juegos con cuerdas) a los primeros comics. El lazo de la Mujer Maravilla, que obliga a la gente a decir la verdad, era una versión del detector de mentiras que Marston ayudó a cear.





Cuando Robinson ("D.E.B.S.", ''Herbie: Fully Loaded", ''The L Word") se encontró con la historia detrás de la única superhéroina que la ha cautivado, quedó impresionada.





"Me volvió loca, literalmente no podía creer la historia", dijo Robinson. "Me obsesioné por completo".





La historia también ha sido notablemente relatada por la autora Jill Lepore en "The Secret History of Wonder Woman". Pero este ha sido un proyecto de pasión para Robinson por una década, dice, mucho antes de que la película de "Wonder Woman" fuera una realidad.