La de hija Stevie Wonder seguirá los pasos de su padre como cantante

Una de las hijas del músico Stevie Wonder, Sophia Morris, visitó Uruguay y que seguirá los pasos de su padre como cantante.



Ello implicará, según la artista, su inmersión en el mundo del espectáculo e incluso la posibilidad de participar en algún concierto junto a su padre.



"Estoy lanzando mi carrera musical paso a paso, pero también es importante, antes que nada, mi aporte a la sociedad y compartir mis experiencias con las personas al hacer música", dijo Morris con motivo de un visita a la sede del Ministerio de Turismo uruguayo.



La joven se encuentra en Uruguay para realizar actividades de la citada fundación, que se dedica a trabajar con personas que padecen discapacidad visual.



El ministro de Turismo interino, Benjamin Liberoff, que recibió a la cantante, expresó su "satisfacción" por recibir a esta celebridad, que viajó a Uruguay para conocer la experiencias que se están desarrollando no solo en relación con los temas de la fundación sino también con el desarrollo nacional y las posibilidades turísticas.



Morris explicó que la idea de la fundación es generar interacciones con "individuos respetables" de la literatura, la música y el arte para garantizar que las personas "estén inspiradas y logren oportunidades cara a cara" para realizar sus sueños.



"Es todo por los niños y por la juventud y avanzar hacia el futuro con los jóvenes", añadió.



Con respecto a su estadía en Uruguay, la hija del músico destacó que es un país "hermoso y maravilloso" y que su gente es "muy amable y muy cariñosa".



Finalmente, manifestó que le "encantaría" poder coordinar en el futuro cercano un concierto de su padre en el país suramericano y que si bien no puede "decir sí o no" a ello, confía en que pronto pueda suceder.



Stevie Wonder padece ceguera desde su nacimiento, sin embargo, eso no le impidió tocar una gran cantidad de instrumentos, como el piano, la batería, el bajo y la armónica, ser uno de los músicos más reconocidos en Estados Unidos y vender millones de discos en todo el mundo.



El músico de 64 años, ha obtenido diversos premios y reconocimientos entre los que se destacan 25 Grammys y el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos.