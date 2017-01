La hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds agradeció el apoyo

La actriz Billie Lourd, hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, rompió hoy su silencio tras la muerte de su madre y abuela y dio las gracias a todos los que le dieron fuerzas para superar este duro episodio familiar.



"Recibir todas sus oraciones y amables palabras durante la pasada semana me ha dado fuerza durante un tiempo en el que pensaba que la fuerza no podía existir", señaló hoy Lourd en un mensaje en la red social Instagram.



"No hay palabras para expresar cuánto echo de menos a mi 'Abadaba' (término que usaba para su abuela Reynolds) y mi 'Momby' (adjetivo que empleaba para su madre Fisher). Su amor y apoyo significa muchísimo para mí", añadió la actriz.



Lourd acompañó este mensaje con una fotografía en la que aparece ella de niña junto a Carrie Fisher y Debbie Reynolds.



Fisher, la icónica princesa Leia de "Star Wars", murió el pasado martes en Los Ángeles a los 60 años tras sufrir un ataque al corazón en un avión.



Su madre, Debbie Reynolds, la inolvidable protagonista de "Singin' in the Rain" (1952), falleció tan sólo un día después, a los 84 años, debido a un derrame cerebral cuando se encontraba también en la ciudad californiana.



Billie Lourd, de 24 años, ha participado como intérprete en la serie televisiva "Scream Queens" y tuvo un pequeño papel en "Star Wars: The Force Awakens" (2015).