La gran preocupación de FOX sobre Logan

El tono de Logan fue algo que mantenía y mantiene preocupado a Fox.



Stacey Snider, el presidente de Fox, ha explicado en Variety que al principio el estudio no estaba convencido con el rumbo que estaba tomando la película, pues no se parecía a nada de lo que habían hecho anteriormente. "El debate interno era si iba a ser absolutamente aburrida", ha dicho en referencia al argumento, pues "el ejemplo era un western", lo que puso a sus compañeros en pie de guerra por no considerarlo el tono adecuado. "¿No es emocionante imaginar a Logan como un tipo real que no quiere luchar más?" se ha preguntado, y parece que Fox finalmente pensó que la respuesta era "sí", pues el proyecto obtuvo luz verde.

El argumento de la película se desarrolla en un futuro cercano en el que los mutantes casi han desaparecido. En ese contexto Logan y Charles Xavier (Patrick Stewart) conocen a la joven Laura (Dafne Keen), una chica con habilidades muy similares a la del protagonista.



Fuente: Sensacine