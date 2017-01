"La fantasía ayuda a entender el mundo"

Juan Antonio Bayona, director de cine español, considera que la fantasía puede ayudar a los niños a procesar sentimientos como la rabia y la soledad de un modo más efectivo que la realidad.





"Es una manera muy accesible de que ellos puedan entender esos conceptos a veces un poco complicados", dijo el director español con motivo del estreno estadounidense de su más reciente cinta, Un monstruo viene a verme, que se estrenó la semana pasada en los cines mendocinos.





"Es una película que habla del amor, del arte, de cosas que son realmente muy bonitas. Es una cinta que yo intenté siempre que fuera un viaje hacia la luz, y a la vez habla también de cosas que los niños ven o sienten cada día, porque habla de momentos en los que se sienten solos, de momentos en los que sienten rabia, de momentos en los que no saben procesar sus emociones y la película los ayuda a pasar por eso utilizando la fantasía".





Un monstruo viene a verme (2016) Nuevo Tráiler Oficial #3 Subtitulado





Del libro a la pantalla

Basada en un libro homónimo de Patrick Ness, quien también escribió el guión, Un monstruo viene a verme sigue a Conor, un niño de 12 años (interpretado por Lewis MacDougall) que lidia con la enfermedad terminal de su madre (Felicity Jones), una abuela antipática (Sigourney Weaver), un padre ausente (Toby Kebbell) y el acoso escolar cuando encuentra a un aliado improbable en un monstruo (Liam Neeson) que lo visita por las noches.





"La intención era hacer una película como las que yo veía de niño, películas como ET de Steven Spielberg, La historia sin fin o más recientes como El buen amigo gigante, que son películas que hablan de la muerte, de la soledad y de decir adiós, de despedirse, pero lo hacen utilizando la fantasía", explicó Bayona, cuyos créditos también incluyen El orfanato y Lo imposible.





"Esta película es también muy especial porque no sólo muestra fantasía, sino que nos habla también de cómo las historias nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos", recalcó.





"Nos ayuda mucho más que la propia realidad, y en ese sentido me parece que la película es una declaración de amor a la fantasía y a cómo la necesitamos para poder vivir nuestra vida", indicó.





El niño perfecto

Bayona, que ha trabajado con niños en todas sus películas, dijo que el mayor reto siempre es encontrar al niño más idóneo para el papel.





"En ese sentido siempre he tenido mucha suerte, la verdad es que siempre he dedicado mucha energía a encontrar el niño que fuera correcto y siempre he tenido muy buenas experiencias con los niños en el set", dijo. "Creo que el secreto está en dedicarle energía y tener paciencia, porque a veces con los niños, sobre todo los más pequeños, tienes que tener mucha paciencia porque ellos no entienden lo que es un rodaje".





Es un desafío que volverá a vivir este año con la anticipada megaproducción de Hollywood Jurassic World 2, que comenzará a rodar en marzo bajo la producción ejecutiva de uno de sus más grandes ídolos.





"Estamos ya prácticamente en la cuenta atrás", expresó el director español sin proporcionar detalles. "Para mí es un lujo trabajar con Steven Spielberg, pues yo he crecido viendo sus películas, y poder hacer una película de Jurassic Park es realmente algo muy excitante".