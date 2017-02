La fama de Stranger Things lleva a situaciones ridículas

Stranger Things le dio fama a varios de sus actores y los chicos son buscados hasta por actores muy conocidos durante las entregas de premios, pero también por desconocidos.



'Stranger Things' se convirtió en un fenómeno de masas de proporciones gigantescas. Así relata Millie Bobby Brown la extensión de su recién adquirida fama: "Fui a Manila el año pasado, y había gente acampada fuera del hotel, llorando, e hiperventilando literalmente. Me quedé pensando: '¿Por qué les gusto tanto? Si solo soy la vieja y aburrida Millie'". Gaten Matarazzo "echa la culpa" a los Duffer del boom y de no preverlo: "Siempre bromeo con los Duffer diciéndoles: '¿Por qué no hicisteis la primera temporada simplemente bien?'. Es como que nunca se esperaran que Barb fuese a ser un éxito - nunca esperaron que la serie fuese un éxito".