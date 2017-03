La esposa de uno de los muertos en el show del Indio Solari: "Cuando llegué al hospital mi marido estaba muerto"

Javier León fue una de las víctimas del recital del Indio Solari en Olavarría. "Había mucha gente, lo meten en la enfermería, le pusieron suero, era un tema presión. Cuando lo sacaron se desplomó. Lo vuelven a entrar y no me dejaban ver lo que estaba pasando. Me dijeron que estaba bien y lo que lo iban a llevar al hospital. Pedí ir a la ambulancia y me dijeron que no. Cuando llegué al hospital mi marido estaba muerto", relató María José, esposa de Javier.

La mujer contó que no estaban dispuestas las medidas de seguridad: "Fuimos a varios shows del Indio y siempre hubo organización. Esta vez no. Compré la entrada en enero y nadie me la pidió. No hubo controles. Para mí había más de 600 mil personas". También contó que cuando llegó al hospital había más personas internadas: "Tuve que declarar con la policía, él llegó muerto".

Sobre las responsabilidades del Indio, la mujer argumentó: "Tengo la cabeza muy en caliente. Para mí le faltó organización. No hubo organización. No sé si fue culpa de él".