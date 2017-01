La escena local vuelve a tomar la Nave en verano

Tal como viene ocurriendo en los últimos años, durante los meses de enero y febrero la Nave Cultural abre sus puertas también al teatro local.



El espacio de Capital ofrecerá funciones de 15 obras de teatro locales de los más variados géneros. La mayoría, de gran repercusión en la cartelera teatral del año pasado.



Stand up, comedias, dramas, unipersonales y más conforman la programación del Ciclo de Teatro de Verano que comenzará esta noche y se extenderá hasta el sábado 25 de febrero.



La obra que abrirá el ciclo será Clavando el visto, basada en las técnicas de la improvisación, el stand up y el humor en línea.



Diego Flores, Nico Nime Martínez y Flavio Pichón Villalobos nos cuentan de qué se trata su obra: "Hartos de pedir que apaguen su celular antes de un espectáculo, hemos decidido pedirles que lo tengan encendido y que lo usen durante el show. Necesitaremos imágenes, frases y audios enviados del celu del espectador para que sirvan de disparador a cada historia". Así las cosas, la participación vía WhatsApp del público será fundamental para el desarrollo de la puesta. "Asistí, no nos claves el visto...", cierran con gags los actores.



Desde hace un buen tiempo este trío actoral viene recorriendo escenarios de la provincia y puliendo sus números de stand up. La obra ya ha girado con funciones durante todo el año pasado y, teniendo en cuenta que su formato es de improvisación, cada una de sus presentaciones es única e irrepetible.