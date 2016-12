La dupla de la Comedia Municipal

Tal como se acordó entre artistas y funcionarios, a raíz de la alarma al no concretarse este año la edición 14ta de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold, en 2017 se llevarán a escena dos propuestas escénicas de diferentes temáticas y formatos.





En un mes, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza recibió en total 12 ofertas para que el jurado seleccionara finalmente la carpeta de Pablo Longo (35) en lo que será una "Comedia de transición e itinerante" y la de Ariel Blasco (34) en su puesta convencional de sala.





Se estima que en mayo del año que viene sea el estreno de la primera, y un mes después el de la segunda.





Longo y Blasco, artistas de la misma generación que gracias a sus talentos hace tiempo refrescan la escena mendocina con sus obras, abren aquí una reflexión sobre los pocos espacios oficiales de teatro como los de la Comedia Municipal que este año vio amenazada su continuidad.





Y con autocrítica los directores elegidos para las Comedias 2017 aceptan que la unión de los teatreros salvó estos espacios, aunque en 2015 sólo un proyecto se presentó a convocatoria: el de Juan Comotti, Los poseídos entre lilas.





"Estos espacios hay que aprovecharlos y cuidarlos más, está bueno que se le dé lugar a nuevas generaciones del teatro local. Quizás algunos no se presentan por temor a encasillarse o a no poder correrse de la estructura que un proyecto como la Comedia tiene. Todos deberíamos poder llegar a este tipo de espacios para que no se pierdan", opina Blasco.





Mientras, Longo sueña con que "haya elencos oficiales en cada departamento y se reflote la idea de tener una Comedia Provincial".





En este sentido, la Comedia Municipal Cristóbal Arnold cuenta con una trayectoria de 13 años ininterrumpidos de acción. Otros proyectos similares, como la Comedia de Godoy Cruz o la Comedia Musical de Guaymallén, no corrieron con la misma suerte.





En este doble concurso para elegir la truncada Comedia de Capital 2016 y la 2017, el jurado estuvo integrado por Sacha Barrera Oro en representación de la Municipalidad de Mendoza; María Lacau por la Carrera de Teatro UNCuyo; Luciano Del Prato por el INT (Córdoba), Víctor José Espina de la Asociación Argentina de Actores Mendoza, y Fausto J. Alfonso de la prensa especializada.





La jam session de Méndez, de César Brie, es la obra con la que por primera vez competía Pablo Longo, dramaturgo y director teatral mendocino. Y fue seleccionada entre tres proyectos para hacer una "comedia itinerante" pensaba para ser representada en distintos espacios no convencionales como clubes, escuelas, plazas.





En cambio, no será el debut de Ariel Blasco, ya que participó en dos ocasiones antes y ganó en 2013 con La felicidad. Ahora fue elegido por Pequeños círculos, comedia de William Prociuk, entre nueve puestas ofrecidas para subir a escena la Comedia Municipal Cristóbal Arnold 2017 en su versión tradicional de sala.





"Más allá de ganar, lo más importante fue esa unión que se dio entre los artistas para rescatar la Comedia y lo vivimos como un triunfo. Quizás eso me motivó a presentar una propuesta por primera vez", confiesa Longo, fundador del elenco Pájaro Negro dedicado al teatro de sombras.





El teatrero recuerda aquella reunión espontánea de referentes de la escena local con autoridades de Capital para rever la decisión de levantar la edición 2016 y pasarla para la primera mitad de 2017.





"Fue muy bueno juntarnos todas las partes también para revertir las condiciones de la Comedia, desde su temática que cambia cada año hasta la obligatoriedad de casting para actores y que el dinero destinado a cada producción sea para producir y no también para pagarle al elenco", cuenta Blasco. Así las cosas, los sueldos de los actores no saldrá del presupuesto asignado para las dos obras que se montarán en mayo y junio del año próximo.





En cuanto a las propuestas ganadoras, ambas tienen distintos destinatarios y pueden convivir a la par, ya que la de Longo recorrerá barrios y la de Blasco se instalará en el teatro Quintanilla (si para su fecha de estreno la sala está en condiciones) o en la Nave Cultural.





En ambos casos, las funciones que deben cumplir por contrato son 16, "muy pocas para semejante trabajo, por eso es bueno que las obras continúen, tomen vida propia como a mí me pasó con La felicidad", advierte Blasco, quien sabe cómo sostener sus puestas en el tiempo, tanto con esa pieza de la Comedia Municipal como, por ejemplo, con Reflejos.





Para La jam session de Méndez, Longo trabajará con Blasco y Wally Sánchez en asistencia de dirección, Rodolfo Carmona en diseño escenográfico y utilería, y Claudio Di Lello en vestuario. El equipo de Pequeños círculos, de Blasco, lo integran: Marcelo Ríos como productor y asistente de dirección, Andrés Guerci en escenografía y vestuario, y Noelia Torres en iluminación.





El teatro de César Brie, a las calles

La jam session de Méndez, del argentino César Brie, referente de la escena latinoamericana que fundó el Teatro de los Andes en Bolivia, es una propuesta unipersonal basada en un cuento del autor adaptada para un monólogo.

"Pero yo abrí el texto a más personajes, música en vivo, una dinámica que se pueda trasladar a espacios populares, abierto a todo público. Es una propuesta familiar donde la música es un personaje más dentro de la obra", anticipa Pablo Longo, director de lo que será la Comedia Municipal Itinerante 2017, y revela que el casting de actores (que deben tener conocimientos musicales y técnicas de clown) está planeado para el sábado 11 de febrero.

El director aporta: "La obra tiene un carácter festivo, de celebración, que va al ritmo del jazz; es muy divertida, narra una historia simple pero a la vez propone algo complejo en el fondo. No tiene moraleja ni es propagandística, lo contrario, es reflexiva y los personajes son muy tiernos".





Comedia de puertas "sin puertas"

Ariel Blasco ya había trabajado otro texto de William Prociuk, actor y dramaturgo porteño, cuando montó con gran repercusión Biónica. Ahora eligió Pequeños círculos para conquistar al jurado primero y al público después de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold 2017.

"Es una comedia de puertas, de enredos, pero sin puertas (risas) sobre un escritor que está intentando escribir una obra de teatro que de alguna manera lo devuelva al pasado para redimirse", adelanta Blasco sobre Pequeños círculos, puesta en la que "los personajes de ficción conviven con los de la realidad, se superponen".

En este sentido, el director advierte: "La obra tiene un ritmo demencial, muy picado, casi sin monólogos, el texto sólo te pide velocidad". Blasco tomará el casting a principios de marzo, necesitará cinco actores.

Pequeños círculos, según el jurado de la Comedia, "promueve el pensamiento crítico y concilia el entretenimiento con la reflexión".





Cifras

-100 mil pesos será el presupuesto de Pablo Longo para montar su obra, representante de la Comedia Municipal 2016 que se verá en mayo.





-130 mil pesos tendrá Ariel Blasco para producir la Comedia Municipal 2017 a estrenarse cerca de la mitad del año próximo.