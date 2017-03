La divertida anécdota de Emma Watson sobre los rodajes de "Harry Potter"

Emma Watson se encuentra en plena promoción de "La Bella y La Bestia" (Beauty and the Beast), adaptación en acción real del clásico animado de 1991 que estrenará el 17 de marzo. Sin embargo, eso no le impide hablar de los días en los que interpretaba a Hermione Granger en la saga de "Harry Potter". En sus últimos encuentros con la prensa, recordó su paso por los pasillos de Hogwarts y reveló una divertida anécdota.



En el programa de Jimmy Kimmel, el conductor mostró un video de aquellos primeros años como actriz en el que se ve que ella movía los labios cuando sus compañeros de reparto practicaban sus diálogos. Inmediatamente, quien es una de las estrellas favoritas de las nuevas generaciones contó: "Tú te ríes, pero eso era algo traumático para mí. Tenía problemas por eso, arruinaba escenas. Chris (Columbus, director de las dos primeras entregas) me decía: '¡Corte! Emma, lo estás haciendo otra vez. Tu boca se está moviendo'". Si bien pedía perdón y se sentía mal por tener que repetir las tomas, explicó que saberse las líneas de memoria era porque adora los libros y su trabajo.



Además, en charla con Entertainment Tonight, Watson reconoció que sigue en contacto con las chicas y los chicos del elenco mágico. De hecho, creó un grupo de WhatsApp para invitar a todos a la premiere del film de Walt Disney Pictures en el que comparte el protagónico con Dan Stevens, responsable de encarnar La Bestia, y con Luke Evans, quien da vida al egocéntrico Gastón.



Fuente: TNTLA