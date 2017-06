La directora de Wonder Woman quiere hacer Superman

Como es lo habitual, tanto el reparto como la directora se encuentran en la incansable campaña promocional de 'Wonder Woman' y esta vez Patty Jenkins ha dejado caer en Reddit AMA (Ask Me Anything, "pregúntame lo que quieras" en castellano) que no le importaría dirigir a su superhéroe favorito, Superman. Le preguntaron si le gustaría encargarse de otra película de un superhéroe de DC a lo que ella contestó: "no es ningún secreto que me encanta Superman, pero ahora mismo estoy feliz haciendo 'Wonder Woman'."

Quién dirigirá 'Wonder Woman 2' es también una incógnita. Hace una semana, parecía que la directora iba a ser la que estuviera al mando de la secuela e incluso tiene planes de que se desarrolle en el presente y en Estados Unidos, pero al parecer Warner aún no ha firmado nada con ella. Sería absurdo que no lo hicieran ya que ha demostrado saber llevar a la gran pantalla un blockbuster que ha roto con todas las expectativas. El tiempo dirá si hace o bien 'Superman' o bien la secuela de la superheroína. O ambas. Aún así, hay que esperar a ver si Warner decide llevar a cabo la segunda parte de 'El Hombre de Acero', y desde luego Jenkins podría ser una candidata ideal para el puesto.

Fuente: ECartelera