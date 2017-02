La directora de Shrek avengonzada de tener a Trump como presidente

La directora estadounidense de cine animado Vicky Jenson, cuya película "Shrek" ganó un premio Óscar en 2001, afirmó hoy en Chile que se siente avergonzada de que Donald Trump haya sido elegido presidente de su país.



"No estoy orgullosa de mi país, estoy avergonzada de por quién votamos para que sea nuestro presidente", aseguró Jenson en una entrevista con el portal Emol, en la que pronosticó que en el mundo del Cine y artístico se impulsará "un ambiente creativo en contra de la nueva administración en la Casa Blanca.



"Algunos artistas y directores que conozco están inspirados de hacer algo con un mensaje, con la humanidad y creo que veremos más películas que inspiren a las personas, para que sean mejores, fuertes y compasivas", señaló Jenson, que está en Chile invitada al Festival Internacional de Cine de Lebu (Ficil 2017), que se celebra en el sur del país.



"A todos nos gustan las películas ligeras, todos amamos tener comedias, todos queremos una salida, pero creo que los artistas darán un paso y van a pelear fuerte por quiénes son", dijo la también directora de "El Espanta Tiburones (2005).



"Creo que ese es el cambio importante para ver la reacción de esta nueva administración y de nuestro presidente anaranjado", añadió la directora de cine, para quien la película de Disney "Zootopia" (2016), nominada al Oscar, es un anticipo de lo que harán los guionistas en este período, incluso en producciones animadas.



"Tiene un gran mensaje contra el prejuicio, de ver a las personas como individuos y no como especies (...). Está abarcando un maravilloso e importante tema social", señaló la cineasta, a quien le gustó mucho el corto animado chileno "Historia de un Oso", que ganó el Óscar de la categoría el año pasado.



"Me impresionó. Puedo decir que hay mucho talento aquí. Me encantó, me gustó la historia y a nivel artístico es muy sofisticado", se explayó, e hizo una analogía entre el gobierno de Trump y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.



"Historia de un oso es universal. Todas las personas han tenido alguna historia con dictadores, excepto Estados Unidos, hasta ahora", dijo.



En Chile, Vicky Jenson será jurado en el Festival de Lebu y ofrecerá, el próximo 16 de febrero, una conferencia magistral en la Gobernación de la provincia de Arauco, en la región del Biobío.



"Estoy feliz de estar en este festival y estoy feliz de hacer cualquier cosa que necesiten", dijo respecto de su primer viaje a Chile la también directora de "Posgrado" (2009).