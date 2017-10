La directora de Alanis se queja de la no exhibición de su filme en el país

Anahí Berneri, directora del filme Alanis, que acaba de ganar dos premios en el festival de cine de San Sebastián, reiteró que continúa con problemas para estrenar su filme en diferentes salas de la Argentina y dijo que hay "una tiranía" impuesta por exhibidores y distribuidores.



Berneri dialogó con la agencia Télam Radio sobre la discusión que desató la película por tener como eje la temática de la prostitución, y además cuestionó el sistema de exhibición en las salas de cine argentinas.



Alanis, que en Mendoza se proyectó en el Village y en el Universidad durante el último mes, le permitió a Berneri en la 65ª edición del Festival de San Sebastián ganar el premio a mejor dirección, mientras que su protagonista, Sofía Gala Castiglione, se alzó con la Concha de Plata a la mejor actriz.



"El arte no tiene que ser cómodo ni pasivo", sostuvo la cineasta ante la gran controversia que causó la cinta que aborda "la maternidad en la prostitución, su estigmatización, la persecución institucional y la corrupción que existe alrededor de una actividad tomada como una práctica clandestina".



Una vez más, la directora apunta en su quinto filme a cuestiones de identidad de género, "a través de los roles que tienen hombres y mujeres, en cuanto al lugar que le compete a cada uno", explicó, y no desde el lugar de "cine feminista". Incluso advirtió de que "la película no da soluciones ni habla de la legalización de la prostitución como trabajo, sino sobre las problemáticas".



Otro de los "escándalos" del filme de Berneri fue el afiche de publicidad, donde se ve a la protagonista amamantando a su hijo, lo cual hizo que algunas salas pidieran que se modificara. Sin embargo, aseguró que la molestia es debido a que la fotografía muestra a "una madre con una mirada y cuerpo sexual".



Por otra parte, en cuanto al modo de exhibición en Argentina, la cineasta advirtió de que los distribuidores y exhibidores internacionales son quienes deciden qué se ve en las salas de nuestro país, y negó que "la exhibición responda a la lógica del mercado", ya que Alanis quiere "ser vista por muchísima gente y sólo está en tres salas".



"Existe una gran dificultad de exhibición en Argentina, es una pena lo que sucede, desde el INCAA tenemos que hacer algo", enfatizó.