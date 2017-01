La decisión que podría afectar a su carrera

Emma Watson explicaba el martes por qué prefirió protagonizar «La Bella y la Bestia» antes que «Cenicienta». Lejos de la polémica de qué personaje casaba más con su personalidad, hay otra: ¿por qué no protagonizó «La La Land»?



Según informó el «Daily Mail», la actriz podría haber ocupado el lugar de Emma Stone como protagonista en el musical de Damien Chazelle. Sin embargo, decidió dar de lado este papel para centrarse en el filme de Disney. Una decisión de la que puede que se arrepintiera al ver la gala de los Globos de Oro donde «La La Land» se posicionó como la película más galardonada de la historia con siete Globos.



Pero Emma Watson no fue la única que tomó una decisión. Ryan Gosling también tuvo la opción de participar en la bestia en «La Bella y la bestia» y dijo que no. Aunque todo apunta a que ha elegido bien, quién sabe como le irá a la versión humana de esta mítica película de Disney...