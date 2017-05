La confesión de Shakira

Una de las coach del programa internacional de canto The Voice fue Shakira, quien participó del show durante la cuarta y la sexta temporada. Pese a que fue "una gran experiencia", la colombiana afirmó que no volvería a ser parte del estelar.

La cantante fue categórica en responder "no" ante la consulta de Entertainment Tonight. "No, no volvería, porque es muy difícil estar lejos de mi familia. En este momento, (estoy) de nuevo haciendo música, y voy a estar de gira muy pronto al final del año. Me falta todo eso".

Pero pese a que no volvería al show, Shakira explicó que "fue una gran experiencia y, por supuesto, extraño de menos a los chicos, fueron muy divertidos, pero no volvería".

Cuando la cantante colombiana debutó como coach en The Voice, se encontraba embarazada de su hijo Milan. "Solía ​​ser el centro de mi universo, el principio y el final, el alfa y el omega, y ahora soy un satélite de mis hijos. Estoy totalmente en torno a ellos. Ellos son el centro de mi universo y mi mayor prioridad en la vida para asegurarse de que se sienten amados y que se convertirán en buenas personas, grandes seres humanos. Es mi objetivo número uno y todo lo demás es secundario", destacó la artista.