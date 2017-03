La confesión del Indio en una entrevista

Carlos el "Indio" Solari había confesado en un documental del problema que había en sus recitales por el público que va igual sin entradas y en caso de no poder entrar "arman quilombo y te cortan las calles".



"Me da miedo el hecho de que el sold out (entradas agotadas) para mi público no existe. Van igual a cortar la avenida y arman quilombo para entrar", sostuvo Solari durante un tramo de una entrevista con Mario Pergolini, que fue usado para el documental Tsunami.



Con una mezcla de resignación e indignación el "Indio" indicó que el público que lo sigue no es de esos que "ven por televisión que se agotaron las entradas y se quedan en la casa" y recordó un hecho ocurrido en el estadio Obras Sanitarias. "Nos pasó cuando tuvimos el récord de recitales en Obras, que le adjudicaron a otro grupo, donde (los fanáticos sin entradas) cortaron la Avenida Del Libertador para poder ingresar", completó.