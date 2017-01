La cinta animada "Sing" tendrá una secuela en 2020

La cinta animada "Sing" tendrá una segunda parte que llegará a la gran pantalla en las Navidades de 2020, informó hoy The Hollywood Reporter.



"Sing", que se estrenó hace un mes en Estados Unidos, ha recaudado hasta la fecha cerca de 430 millones de dólares en todo el mundo cuando su presupuesto ascendía a 75 millones, de acuerdo con los datos ofrecidos por el portal especializado Box Office Mojo.



Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon y Seth MacFarlane prestaron sus voces a la versión original de esta película dirigida al público infantil que relata el intento del koala Buster Moon de organizar el concurso de canto más importante del mundo.



Como en la primera entrega, los estudios Illumination Entertainment y Universal Pictures se encargarán de producir la secuela de "Sing".



Ambas compañías comunicaron hoy también que la segunda parte de "The Secret Life of Pets" (2016) se retrasará un año, por lo que en lugar de estrenarse en julio de 2018 lo hará en el mismo mes de 2019.



Con 875,5 millones de dólares de ingresos en los cines, "The Secret Life of Pets" fue la sexta película más taquillera en 2016 en todo el mundo.



Este largometraje animado narra la historia de Max, un terrier envuelto en diversas aventuras por Nueva York después de que una nueva mascota llega a su casa y pone patas arriba su mundo.



En su versión original, el filme contaba con las voces de Louis C.K., Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate y Ellie Kemper.