La campaña turística que distancia a Fonsi de Yankee

Parece que la relación no es tan idílica como se creía entre el dúo musical. El tema Despacito no sólo está cosechando éxito tras éxito, también provoca las primeras diferencias entre Luis Fonsi y Daddy Yankee.



La recién anunciada campaña del gobierno de Puerto Rico para promocionar la isla como destino turístico con Fonsi y su éxito mundial defraudó a su compañero de canción, ya que no fue incluido en el proyecto.



Tanto es así que la esposa del intérprete de canciones como Limbo y La despedida, Mireddys González, se enfureció y lanzó un dardo en Instagram. "Turismo escogió a Fonsi, que vive en Miami, como embajador de Puerto Rico. Bravo turismo", escribió la esposa de Yankee en su red social junto a la imagen de la noticia que daba un periódico local con el titular: Turismo dejó al Cangri fuera del show.



La esposa de Daddy Yankee no ve justo que sólo sea Fonsi el que haga la campaña y se embolse, calculan, cerca de 600.000 euros por el proyecto, particularmente porque el artista no vive en Puerto Rico, pese a que nació en la isla.



Desde el gobierno boricua aseguran que están trabajando en una segunda etapa de la campaña que ahora sí incluiría al reggaetonero también de nacionalidad puertorriqueña. Aunque Daddy Yankee descrea de esa promesa.