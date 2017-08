La batalla del siglo: todos los héroes de películas se enfrentaron al fin

ArtSpear es uno de estos colectivos de artistas de la animación que conviene seguir en YouTube y Facebook. Con satisfactoria frecuencia producen sendos cortos animados cargados de humor y creatividad, además de todas las posibilidades de ficción que las animación otorga a todos aquellos creadores con imaginación.

batalla de heroes

Su última joya fue un video a propósito del Super Bowl y le llamara el Super-Hero Bowl. La temática es sencilla: todos los héroes de película que pudieron recordar pelean a muerte en un coliseo en algún del espacio. Entonces todos usan super poderes y habilidades, respectivamente, para intentar sobrevivir. Pero sólo uno queda al final y no estamos seguros de que sepan cuál será.

En el corto están Spock, The Avengers, Justice League, todos los personajes de Harrison Ford, William Wallace, James Bond, Jason Bourne, Luke Skywalker y Rey de Star wars, Watchmen, Spider-Man, Robocop, Terminator, Lara Croft, Maximus Decimus Meridius A.K.A. El Gladiador, La Princesa Leia, Gandalf, Logan A.K.A. Wolverine, Ethan Hunt de Misión Imposible, John Wayne y Clint Eastwood, Guardians of the Galaxy, Neytiri de Avatar, John McClane de Duro de Matar, Batman, Ripley de Alien y Alien, los Cazafantasmas, Beatrix Kiddo de Kill Bill, los Transformers y etc. etc. etc. Se pueden poner los subtítulos en español, solo hay que cambiarlos en configuración.