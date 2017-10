La autora que reflexiona sobre las mujeres

La autora de Bisnietas es descendiente de noruegos (su bisabuelo llegó en un barco que naufragó en el Sur de Chile y luego se instaló en Argentina).



Se ha convertido en una de las voces más escuchadas acerca de los conflictos, pasiones y problemáticas de las mujeres. En mayo llegó a nuestra provincia una obra suya, Ser ellas, un imaginario encuentro entre Frida Kahlo, Simone de Beauvoir y Eva Perón.



No sólo es dramaturga, sino que su novela El hilo rojo fue llevada al cine (la película que propició el romance entre Benjamín Vicuña y la China Suárez), pero no quedó conforme con esa adaptación de su texto.



La semana que viene se estrenará en nuestro país Desearás al hombre de tu hermana, película del director Diego Kaplan, con las actuaciones de Carolina Pampita Ardohain, Andrea Frigerio y Mónica Antonópulos, que ya arrancó con controversia porque la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas le dio una calificación de "Prohibida para menores de 18 años", que no cayó muy bien ni en el equipo de producción ni en los protagonistas.



Pampita salió al cruce de la polémica –restringe el acceso de mucho público a las salas y por ende la continuidad de su exhibición– al hecho de que en la cinta se ve un desnudo masculino completo. Cuando es la mujer la que muestra su desnudez, la calificación no suele ser más estricta que restringirla para menores de 16 años.