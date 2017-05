La apuesta millonaria que George Lucas perdió con el éxito de Star Wars

El 25 de mayo de 1977 –sí, hace 40 años– llegaba a la gran pantalla la primera entrega de «Star Wars». Por aquel entonces, muy pocos podían imaginar el éxito que tendría lo que hoy es una de las sagas más famosas y rentables del cine. Ni siquiera su creador, George Lucas.



A finales de los sesenta, George Lucas se ganaba la vida como ayudante de producción de Francis Ford Coppola en el rodaje de «Llueve sobre mi corazón». Sin embargo, lo que realmente quería hacer era dirigir una nueva película. Fue allí, en ese rodaje, donde se le escuchó por primera vez hablar de guerras intergalácticas, naves espaciales, robots y hologramas. Estaba tan ensimismado en la idea que rechazó la oferta de Coppola para dirigir «Apocalypse Now».



No fue hasta agosto de 1973 cuando 20th Century Fox le dio el dinero suficiente a Lucas para que pudiese centrarse en desarrollar la que sería su primera película. Eso sí, no se comprometieron en ningún momento a financiar el proyecto. El dinero que le ofrecieron no fue gran cosa: «10.000 dólares de base, otros 10.000 tras entregar el primer borrador de guion y 30.000 por empezar a trabajar en los aspectos visuales de la película». Sin embargo, al cineasta, con demasiadas deudas (en gran parte por su opera prima «THX 1138»), no pareció importarle.



Tras mucho trabajo y estrés, Lucas consiguió cumplir todos los requisitos que la productora le había puesto para poder comenzar a rodar. La fecha elegida fue en marzo de 1976 y las localizaciones, se encontraban en los estudios de Shepperton y Elstree de Reino Unido y en el desierto de Túnez.



El propio George Lucas pensaba que sería un fracaso y que la crítica lo machacaría. En varias ocasiones, creyó que el proyecto no saldría adelante. Uno de los pocos que supo ver el potencial del joven director pareció ser Steven Spielberg. Su propio miedo al fracaso le llevó a hacer una apuesta con Spielberg, una que no le saldría muy bien. Lucas le pidió el 2'5% de los ingresos de «Encuentros en la tercera fase» a cambio del mismo porcentaje de «Star Wars».



Cuarenta a años después de que Luke Skywalker, Darth Vader y Han Solo ganaran la inmortalidad con el estreno de «La Guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza», Lucas sigue recordando esa apuesta. En pleno rodaje, todo el mundo se cachondeaba de «Star Wars»; mientras que «Encuentros en la tercera fase» se había consagrado como un proyecto de prestigio. Fue durante una visita de Lucas al set de la película de su colega Spielberg cuando surgió todo. «Esta película va a hacer muchísima más taquilla que 'Star Wars'. ¡Va a ser el mayor hit de todos los tiempos!», decía Spielberg, mientras Lucas entraba en pánico. «Mira, hagamos una cosa: vamos a intercambiar porcentajes de taquilla. Te voy a dar un 2'5% de mi película si tú me das un 2'5% de 'Encuentros en la tercer fase'», proponía el director «intergaláctico». La respuesta de Spielberg fue, según contó años después: «Ok, acepto».



La película y sus cinco entregas posteriores, siguen ubicando a «Star Wars» en la lista de las franquicias más lucrativas del cine, de la cual nacieron series de televisión, libros, historietas, videojuegos y juguetes; y una de las pocas que ha sabido resucitarse a sí misma. Tras las primeras dificultades y con el éxito en el bolsillo, Lucas pudo rodar con completa libertad las dos próximas entregas: «El Imperio contraataca» (1980) y «El Retorno del Jedi» (1983). Las películas encajaban como las piezas de un puzzle.



El secreto del éxito



El éxito de la saga se explica también por su guión simple y sus personajes fuertes. «Es un cuento de hadas en un día. Además, en el seno de esta aventura espacial fantástica, creó un mundo entero en el cual el público era transportado y sumergido», consideran los expertos en el género. Sin embargo, Lucas siempre se negó a hacerse responsable del hecho de que Hollywood optara por realizar películas sobre todo orientadas a la taquilla en vez de un cine menos ambicioso en el plano artístico pero con buenas historias.



«'Star Wars' no mató al cine ni lo infantilizó. Las películas para comer palomitas siempre han prevalecido ¿Por qué la gente va a ver estas películas si no son buenas? ¿Por qué el público es tan estúpido? Esto no es por mi culpa. Yo simplemente entendí lo que a la gente le gusta ver, y Steven (Spielberg) también, y hacia allá vamos», señaló. Lo que tampoco se le escapó a Spielberg fue el potencial de un actor poco conocido, un tal Harrinson Ford que sería su Indiana.