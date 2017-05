La actriz de House of Cards dijo que "Trump nos robó todas las ideas"

La quinta temporada de la serie llegará en breve a Netflix y ya planean los futuros argumentos de la próxima que según Robin Wright, quien interpreta a Claire Underwood, los guionistas deberán superar los conflictos que la Casa Blanca experimenta en la vida real.



"Trump robó todas nuestras ideas para la sexta temporada", ironizó Wright en declaraciones a Variety y en el encuentro de Women in Motion que realizó en el Festival de Cannes. La actriz que da vida a la Primera Dama en la ficción señaló que se siente desanimada por la ola de escándalos presidenciales.



"Tengo que ver la esperanza en algún lugar", explicó Wright y admitió que de vez en cuando piensa: "Oh dios mío, tenemos cuatro años de esto". Además la actriz agregó: "Quiero a Michelle Obama allá arriba; ella sería una gran presidenta".



Wright lamentó que "el feminismo hoy se convirtió en una palabra tan despectiva... El feminismo significa tiempo de igualdad. Trabajo igual, cobro igual". Un reclamo propio cuando en 2016 exigió y consiguió el mismo sueldo que su compañero de reparto, Kevin Spacey, en House of Cards.



La actriz pasará esta semana en Cannes representando la obra "The Dark of Night", dirigida por ella, un cortometraje de estilo relacionado con el cine negro y ambientado en 1930.



La quinta temporada de la serie se estrenará en la plataforma de Internet el próximo 30 de mayo.