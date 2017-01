La Academia reacciona al veto de Donald Trump

Trump esta estrenando su mandato dando que hablar. Lo preocupante es que lleva dos días como presidente y ya está transmitiendo una tristeza y una sensación de fatalidad a la que pocos logran escaparse. Otros no tienen ningún interés en hacerlo, y menos mal porque, ¿qué haríamos sin aquellos que se preocupan de denunciar lo que consideran una injusticia? Cualquier ayuda es poca, pero sin duda que la Academia de Cine estadounidense reaccione como lo ha hecho ante la nueva ley del presidente norteamericano, es un puntazo. Y es que los académicos no han dudado en mostrar su apoyo a Asghar Farhadi, director iraní cuyo film 'El viajante' se encuentra nominado este año en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, un candidato a la estatuilla que no podrá asistir a la ceremonia de entrega de estos premios con motivo de la nueva ley.

El país de origen de Farhadi, cineasta que hiciese historia en 2012 al convertirse en el primer iraní en llevarse a casa la estatuilla gracias a su película 'Nader y Simin, una separación', es uno de los que incluye la lista que Trump ha reflejado en esta nueva prohibición, en la que además se encuentran otros países como Iraq, Somalia, Sudan o Yemen. Ante esta situación, un portavoz ha condenado la nueva ley en nombre de la Academia: "Como defensores de los cineastas - de los derechos humanos de todas las personas - alrededor del mundo, pensamos que es muy preocupante que a Asghar Farhadi, el ganador del Oscar por 'Nader y Simin, una separación', junto con todo el equipo del film nominado este año 'El viajante', se les niegue la entrada en el país por motivos religiosos o debido a su país de origen".

Además la academia ha dejado claro que la ceremonia de entrega de los Oscars pretende celebrar la industria del cine a nivel global algo con lo que buscan "sobrepasar las fronteras y dirigirse a una audiencia mundial, dejando a un lado las diferentes nacionalidades, etnias o religiones", tarea que parece va a ser muy difícil en un 2017 que se presenta turbulento.

¿Y qué opina Farhadi?

El cineasta iraní, a pesar de haberse convertido en el centro de la polémica en representación de la industria del cine, no se ha pronunciado al respecto para aclarar si definitivamente podrá asistir o no a la gala. Ha sido Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Americano, el encargado de asegurar mediante un tweet, según recoge Variety, que Farhadi no asistirá a la ceremonia: "Confirmado: Asghar Farhadi no podrá entrar en el país para asistir a los Oscars".

Mientras que el director de la cinta no ha querido hacer declaraciones de momento, Taraneh Alidoosti, una de las protagonistas del nominado film, ha asegurado que le esté permitido o no, no piensa a acudir a la gala como protesta por la prohibición. Así lo ha comentado en Twitter asegurando que "la prohibición de Trump es racista".Fuente: ECartelera