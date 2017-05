Kirsten Dunst se tuvo que quedar con las ganas

La actriz Kirsten Dunst, Mary Jane Watson en la saga original de 'Spider-Man', lamenta que no llegara a existir la cuarta parte de las películas del superhéroe después de que 'Spider-Man 3' se estrenara en 2007. Hablando para Variety, afirmó "quería estar en la película más que nada en el mundo. Me encantaba, ojalá hubiéramos hecho la cuarta."

La cuarta película empezó a desarrollarse en 2008 hasta que, en enero de 2010, la productora decidió descartar el guion y hacer un reboot sobre un Peter Parker más joven. "No me gustó cómo quedó 'Spider-Man 3', quería hacer 'Spider-Man 4' para terminarlo por todo lo alto, hacer la mejor película de todas." Este plan de la actriz se vio frustrado cuando Sony decidió llevar a cabo las películas de 'The Amazing Spider-Man' con nuevos actores y director.

Cuando leyó el guion de la cuarta parte, Dunst le dijo a Sony "no quiero hacer una película que no es genial, así que creo que no deberíamos hacerla. Continúen con el reboot que ya tienen planeado", a lo que los directivos de Sony contestaron "agradecemos tu sinceridad y que no hagas perder dinero al estudio. Haremos lo mejor para los fans."

Después de estas conversaciones con Sony, anunciaron las películas 'The Amazing Spiderman' protagonizadas por Andrew Garfield y más tarde por el joven Tom Holland en 'Spider-Man: Homecoming' que se estrena en las próximas semanas