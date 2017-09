No es difícil ser el foco de la prensa para la familia Kardashian. Pero ahora, los protagonistas del docurreality Keeping Up With The Kardashians sorprenden a la prensa farandulera con el aumento de su célebre clan. Y doblemente.

En los últimos días, la joven Kylie Jenner – de 20 años – hace noticia por un supuesto embarazo de cinco meses con su novio, el rapero Travis Scott (25). "La familia lo ha sabido desde hace un tiempo. Ella está muy emocionada y también lo está Travis", declaró a revista People un cercano a la pareja, cuya relación comenzó en abril pasado.

Y mientras la diva de las redes sociales espera a este bebé- una niña que según los reportes nacería a inicios de 2018 -, su hermana, Khloé también estaría embarazada de su primer hijo(a). La socialité de 33 años se convertiría en madre junto a su novio, el jugador de los Cleveland Cavaliers (NBA), Tristan Thompson, de 26 años y con quien tiene una relación hace un año.

Según el portal TMZ, Khloé -hija de Kris Jenner y su anterior matrimonio con Robert Kardashian- tendría alrededor de tres meses de embarazo, por lo que los nacimientos de sus bebés tendrían algunas semanas de diferencia.

Ni Khloé ni su hermana menor, Kylie – hija de Kris y Caitlyn Jenner -, se han referido al tema. Mientras, su hermana mayor, Kim Kardashian (36), ha causado polémica por recurrir a un supuesto "vientre de alquiler" para tener un tercer hijo con el rapero Kanye West. Así, serían tres pequeños (as) Kardashians los que llegarían a la familia en los primeros meses del próximo año.

